Путін спростив прийом громадян Білорусі, Казахстану та Молдови у російське громадянство

Президент Росії Володимир Путін спростив прийом у громадянство Росії громадян Білорусі, Казахстану та Молдови. Відповідний указ опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації.

Згідно з новими правилами, для громадян трьох країн скасовуються обов’язкові вимоги про п’ятирічне проживання в Росії перед поданням заяви на громадянство, а також знання історії та законів Росії. Для громадян Білорусі скасовується необхідність підтверджувати знання російської.

У травні Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в російське громадянство іноземців, які уклали контракт з Міноборони та воюють проти України.

Як випливає із тексту документа, іноземці та особи без громадянства, які уклали контракти на військову службу терміном на один рік під час бойових дій в Україні, зможуть оформити громадянство у спрощеному порядку. Також запроваджується спрощений порядок для членів їхніх сімей.

Раніше мінімальний термін контракту для іноземців становив п’ять років, для отримання російського громадянства потрібно було відслужити щонайменше три роки.