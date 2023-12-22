Сікорський у Києві: Польща і Україна мають спільну мету – поразка Росії

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що спільна мета Польщі та України полягає в тому, щоб Росія зазнала поразки у війні. Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі за результатами його візиту до Києва.



«Це остання колоніальна війна Росії. Україна має виграти, а Росія має програти. Це те, що ми думаємо, незалежно від того, хто при владі в Польщі», – сказав міністр.



За повідомленням, переговори, які Сікорський провів у Києві, були зосереджені на подальшій фінансовій та військовій підтримці України, перспективах членства країни в Європейському Союзі та НАТО, а також можливостях посилення польсько-української співпраці щодо відновлення України.



У Києві глава польського МЗС зазначив, що членство України потрібне як Польщі, так і всьому Євросоюзу.

Відповідаючи на запитання про підтримку України, він заявив, що проблема полягає в тому, щоб всю економіку перевести у режим війни.

«Не можна виграти війну за допомогою тактичних зіткнень, а шляхом виробництва. Якщо Європа мобілізує свої зусилля, Росія програє», – сказав польський міністр.

Під час переговорів політики погодилися, що проблеми у польсько-українських відносинах необхідно вирішувати шляхом «серйозного та конструктивного діалогу». До складу польської делегації в Києві увійшли представники Міністерства інфраструктури та Міністерства сільського господарства та сільського розвитку, які окреслили польські пропозиції щодо вирішення проблеми блокування кордону перевізниками та фермерами.

Міністр Сікорський назвав складною ситуацію з блокуванням кордону.

Під час візиту до Києва Радослав Сікорський зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, своїм колегою Дмитром Кулебою, міністром оборони Рустемом Умєровим, прем'єром Денисом Шмигалем та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

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Радослав Сікорський – польський політик із партії «Громадянська платформа», який повернувся на посаду міністра закордонних справ після перемоги очолюваної цією партією коаліції на парламентських виборах. Він уже керував зовнішньополітичним відомством Польщі в попередньому уряді Дональда Туска в 2007–2014 роках.