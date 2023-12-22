Новопризначений голова МЗС Польщі з першим візитом за кордон прибув в Україну

До Києва прибув новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Перший візит за кордон. Уже тут», – написав він у соцмережі Х (колишній Twitter), розмістивши фото.

Деталі візиту офіційно не повідомляли. Польське радіо RMF24 заявляє, що одним із найважливіших моментів візиту Сікорського стане виступ перед українськими депутатами. Наразі невідомо, чи зустрінеться Сікорський із президентом України Володимиром Зеленським.

13 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з новопризначеним головою МЗС Польщі і повідомив, що Радослав Сікорський прийняв запрошення відвідати Київ.

У президентському палаці у Варшаві 13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу у премʼєр-міністра Дональда Туска і всіх його міністрів.

На наступний день із Туском поспілкувався президент України Володимир Зеленський. За його словами, в ході розмови він «почув слова щирої підтримки», і висловив переконання, що з новим урядом Польщі Україна пришвидшить «розв’язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі».