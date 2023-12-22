Україна і Польща узгодили план дій для розблокування кордону – Мінінфраструктури

Мінвідновлення спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

Як пише пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, 22 грудня зустрілися заступники міністрів інфраструктури країн.

«Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що питання змін до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється.

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З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони зажадали поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Українська влада заявила, що через дії польської сторони несе значні втрати для економіки. Польща каже, що має власні економічні інтереси, які повинна захищати.