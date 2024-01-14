Швеція підтвердила плани зростання виробництва боєприпасів для України

Управління військового забезпечення Швеції (FMV) підписало угоду з компанією Nammo про зростання виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, повідомляє сайт FMV.

За словами голови оперативного відділу армійської техніки FMV Йонаса Лоцне, терміни постачання будуть скорочені, що збільшить можливості підтримки України.

Угода буде перетворена на остаточний контракт за умови, що ЄС виділить кошти впродовж першого кварталу 2024 року.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.