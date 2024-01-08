Чотири країни ініціювали розгляд спору проти Ірану в ІКАО через збитий український літак

Канада, Велика Британія, Швеція й Україна офіційно поскаржилися до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), щоб притягнути Іран до відповідальності за збиття у 2020 році українського пасажирського літака і загибель усіх 176 пасажирів і членів екіпажу.

«Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну і Сполучене Королівство, здійснили ще один крок на шляху до справедливості і відповідальності за незаконне збиття Іраном рейсу 752 Міжнародних авіаліній України... Сьогодні ми спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція)», – цитує заяву країн Міністерство закордонних справ України.

У заяві наголошується, що Іран протягом чотирьох років «відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752».

«Таким чином, ми передали спір на розгляд Ради ІКАО для прийняття рішення відповідно до статті 84 Чиказької конвенції. Початок цього провадження сьогодні відображає наше зобов’язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості. Це також свідчить про нашу довіру до Ради IКAO і міжнародного співтовариства в цілому як до вартового безпеки цивільної авіації, зокрема під час врегулювання спорів у разі їх виникнення. Надзвичайно важливо, щоб порушники норм міжнародного права несли відповідальність. Ми сподіваємося, що ці дії, разом із нашим прагненням відновити справедливість в рамках Міжнародного суду ООН, приведуть до реальних змін і допоможуть запобігти подібним трагічним подіям у майбутньому», – йдеться в повідомленні.

У липні минулого року чотири країни подали позов проти Ірану до найвищого суді ООН через збиття у 2020 році українського пасажирського літака.

Раніше повідомлялося, що Україна, Канада, Швеція і Сполучене королівство не досягли згоди з Іраном щодо арбітражу за статтею Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

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Суд Ірану 16 квітня 2023 року засудив десятьох військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до тюремного ув’язнення за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерану в січні 2020 року.

Тоді загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Координаційна група тоді розкритикувала вироки, заявила, що вони «не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв».

У березні 2021 року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться про те, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».