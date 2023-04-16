Авіакатастрофа літака МАУ: суд Ірану виніс вирок десяти військовим

Суд Ірану засудив десяти військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до тюремного ув’язнення за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерану, повідомляє офіційний портал новин судової системи Ірану Mizan Online.

Військовослужбовців засудили до тюремного терміну від одного до 13 років. Вироки було винесено після 20 судових слухань і «детального розслідування» протягом трьох років, розповідають в суді.

Головний обвинувачений у цій справі, названий «командиром системи оборони Тор М-1», був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752 літака «МАУ». Йому дали ще 10 років за ігнорування протоколу та «масштаб наслідків своїх дій», зазначають в суді.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».