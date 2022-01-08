У Києві вшанували загиблих у авіакатастрофі в Ірані два роки тому – фотогалерея

Участь в заходах взяли рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу та пасажирів рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ, співробітники міністерств і відомств, закордонних представництв, посольства та консульства держав, чиї громадяни стали жертвами трагічної загибелі цього рейсу
«Це важкий день для усіх нас. Роки не полегшують біль ані родичів загиблих, ані друзів, ані компанії. Це день співчуття усім родичам загиблих» – зазначив президент МАУ Євген Дихне
Іранська влада тоді після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони
Торік до річниці загибелі рейсу був встановлений сірий гранітний камінь під назвою рейсу на території цього парку
Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.
instagram.com/serhii_nuzhnenko
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