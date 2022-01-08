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У Києві вшанували загиблих у авіакатастрофі в Ірані два роки тому – фотогалерея

У столичному парку «Вербовий гай» на Дніпровській набережній вшанували пам'ять загиблих два роки тому в Тегерані пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).
Участь в&nbsp;&nbsp;заходах взяли&nbsp;&nbsp;рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу та пасажирів рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ, співробітники міністерств і відомств, закордонних представництв, посольства та консульства держав, чиї громадяни стали жертвами трагічної загибелі цього рейсу
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Участь в  заходах взяли  рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу та пасажирів рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ, співробітники міністерств і відомств, закордонних представництв, посольства та консульства держав, чиї громадяни стали жертвами трагічної загибелі цього рейсу
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&laquo;Це важкий день для усіх нас. Роки не полегшують біль ані родичів загиблих, ані друзів, ані компанії. Це день співчуття усім родичам загиблих&raquo; &ndash; зазначив&nbsp;президент МАУ Євген Дихне &nbsp;
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«Це важкий день для усіх нас. Роки не полегшують біль ані родичів загиблих, ані друзів, ані компанії. Це день співчуття усім родичам загиблих» – зазначив президент МАУ Євген Дихне

 
8 січня 2022 року ‒ друга річниця, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії &laquo;Міжнародні авіалінії України&raquo; (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран&nbsp;&ndash; Київ. На борту перебували громадяни шести країн&nbsp;&ndash; Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них &ndash; 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири)
5 8 січня 2022 року ‒ друга річниця, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. На борту перебували громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири)
Іранська влада тоді після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони
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Іранська влада тоді після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони
Два роки по тому Іран послідовно ігнорує запити про правову допомогу і не долучився до перемовин із Україною, Канадою, Швецією та Сполученим Королівством, зазначають в МЗС України
7 Два роки по тому Іран послідовно ігнорує запити про правову допомогу і не долучився до перемовин із Україною, Канадою, Швецією та Сполученим Королівством, зазначають в МЗС України
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Сірий гранітний камінь з назвою рейсу PS 752
11 Сірий гранітний камінь з назвою рейсу PS 752
Покладання квітів до гранітного каменю під час церемонії вшанування пам&#39;яті загиблих у авіакатастрофі літака Boeing-737 української авіакомпанії &laquo;МАУ&raquo; в Тегерані, в парку &laquo;Вербовий гай&raquo;, в Києві
12 Покладання квітів до гранітного каменю під час церемонії вшанування пам'яті загиблих у авіакатастрофі літака Boeing-737 української авіакомпанії «МАУ» в Тегерані, в парку «Вербовий гай», в Києві
Торік до річниці загибелі рейсу був встановлений сірий гранітний камінь під назвою рейсу на території цього парку
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Торік до річниці загибелі рейсу був встановлений сірий гранітний камінь під назвою рейсу на території цього парку
Цього року навколо цього облаштували сквер та висадили символічно 176 дерев
14 Цього року навколо цього облаштували сквер та висадили символічно 176 дерев
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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