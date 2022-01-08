У Києві вшанували загиблих у авіакатастрофі в Ірані два роки тому – фотогалерея

5 8 січня 2022 року ‒ друга річниця, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. На борту перебували громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири)