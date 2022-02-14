«МАУ» відправляє п’ять лізингових літаків Boeing до Іспанії через припинення страхування

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» повідомила 14 лютого про переправлення п’яти повітряних суден до Іспанії через вимоги страхових компаній.

Перевізник стверджує, що «у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією» отримав офіційне повідомлення від страхових компаній щодо припинення страхування літаків, які літатимуть у повітряному просторі України.

«У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє п’ять літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього, два літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда», – заявляють у пресслужбі «МАУ».

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Компанія додає, що веде переговори зі страховими компаніями та державними органами України, та просить пасажирів слідкувати за розкладом рейсів.

Напередодні українська авіакомпанія SkyUp заявила, що лізингодавці вимагають повернення своїх літаків із території України, заявляє авіакомпанія SkyUp.

Ця ж компанія повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України. Згодом МЗС повідомило про організацію трансфера пасажирів до України.