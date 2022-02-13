Уряд виділив понад 16,5 млрд грн для безперебійності польотів у повітряному просторі України – Шмигаль

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 лютого ухвалив рішення про виділення 16,6 мільярдів гривень для страхових і лізингових компаній, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном», – сказав Шмигаль за підсумками засідання уряду.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що виділені кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден. За його словами, гроші використовуватимуться для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.

«Сьогоднішнє рішення – це сигнал для міжнародної спільноти, що Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському повітряному просторі. Зокрема, вже від завтра ми починаємо гарантувати реальними грошовими коштами фінансові зобов’язання лізингових компаній», – цитує Кубракова пресслужба міністерства інфраструктури.

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України. Згодом МЗС повідомило про організацію трансфера пасажирів до України.

Пізніше авіакомпанія SkyUp заявила, що лізингодавці вимагають повернення своїх літаків із території України. За даними перевізника, найбільші страхові компанії світу напередодні повідомили українські компанії, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Це рішення пояснюють «підвищеними ризиками початку бойових дій».

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.