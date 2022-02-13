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Пасажири літака SkyUp, який екстрено сів у Молдові, вирушили до України – МЗС

За словами речника, МЗС готове допомагати українським авіаперевізникам у вирішенні проблем, які виникають у здійсненні їхніх рейсів

Автобуси з пасажирами літака авіакомпанії SkyUp, який прямував до Києва і мусив екстрено сісти в Кишиневі, вирушили до України, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Завдяки злагодженій роботі консулів чотири автобуси з пасажирами рейсу авіакомпанії SkyUp, який здійснив екстрену посадку в Кишеневі, вирушили до України», – заявив він.

Ніколенко додав, що МЗС готове допомагати українським авіаперевізникам у вирішенні проблем, які виникають у здійсненні їхніх рейсів.

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Раніше Ніколенко повідомив, що посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам рейсу PQ0902. Консули, за повідомленням, перебували в аеропорту разом із українськими громадянами, взаємодіяли з державними органами Молдови та представниками авіакомпанії.

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. На це пішли через вимоги власника літака, який надав його на умовах лізингу. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України.

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