Австралія теж переносить роботу свого посольства до Львова

Австралія тимчасово зупиняє діяльність свого посольства в Києві і переносить його діяльність до Львова. Про це 13 лютого повідомило міністерство закордонних справ цієї країни.

«Враховуючи погіршення безпекової ситуації, спричиненої накопиченням російських військ на кордоні, уряд вирішив вивезти персонал з австралійського посольства в Києві і тимчасово зупинив діяльність нашого посольства в Києві. Ми перенесемо наші операції до тимчасового офісу у Львові», – йдеться в заяві відомства.

МЗС Австралії повторило рекомендації своїм громадянам залишити Україну комерційними рейсами. Воно застерігає, що в разі російських військових дій здатність надавати консульську допомогу австралійцям буде «суттєво обмежена».

«Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємося в тісному контакті з «П’ятьма очима» (розвідувальний альянс Австралії, Канади, Нової Зеландії, США та Великої Британії – ред.) та іншими однодумцями й партнерами на місці», – додають у міністерстві.

Напередодні про тимчасове перенесення дипломатичного офісу до Львова повідомила голова МЗС Канади Мелані Жолі.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.