«Критично важливо зберігати спокій» – МЗС України звернулося до громадян

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

«Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії. Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу», – йдеться у заяві, переданій Радіо Свобода речником МЗС Олегом Ніколенком.

У МЗС наголошують: з самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

Україна перебуває на передовій занепокоєння міжнародної спільноти питанням безпеки на європейському континенті з огляду на концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення відкидає.