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SkyUp посадила літак, що прямував до Києва, в Молдові – пояснює забороною власника на вліт до України

Власник літака, який надав його на умовах лізингу, заборонив авіакомпанії влітати в повітряний простір України

Українська авіакомпанія SkyUp 13 лютого повідомила про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова.

Як пояснили в пресслужбі компанії, на це пішли через вимоги власника літака, який надав його на умовах лізингу.

«12 лютого 2022 року лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва», – пояснюють у пресслужбі.

Компанія не уточнює, кому саме належить літак.

За повідомленням, авіакомпанія домовилася про посадку в найближчому аеропорту – в Кишиневі. Вона обіцяє разом із посольством України в Молдові забезпечити повернення пасажирів до України. Як додають у SkyUp, посольство та його очільник Марко Шевченко долучилися до вирішення ситуації.

Дипломатичне відомство та Міністерство закордонних справ наразі не коментували ситуацію.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.

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