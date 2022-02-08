Молдова «уважно стежить» за російськими військами в Придністров’ї та біля України – спікер парламенту Гросу

Спікер парламенту Молдови, лідер проєвропейської партії PAS Ігор Гросу в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував безпекову ситуацію біля кордонів України.

Він вказав на те, що Молдова, як безпосередній сусід України, розташована близько до області підвищеної напруги і може зазнати «безпосереднього впливу».

«Ми дуже уважно за ними (російськими військами – ред.) спостерігаємо. Перш за все, ця напруга впливає на міжнародні ринки: ціну природного газу та нафти. Ринки дуже чутливі до будь-яких заяв та переміщень військових», – сказав він.

Гросу припустив, що в разі погіршення безпекової ситуації мешканці загрожених регіонів можуть виїхати з них.

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«У нас тут живуть українці, там у наших громадян є родичі. Це тиск, який буде відчуємо не тільки ми, а й усі сусідні країни. Я не хочу припускати різні сценарії, але ми аналізуємо їх усі, ми готові і постійно контактуємо з нашими партнерами», – додав голова парламенту Молдови.

Він додав, що Кишинів також «уважно спостерігає» також за російськими військами та бойовиками на окупованому молдавському Придністров’ї.

«Ми дуже уважно спостерігаємо за російськими військами в Придністров’ї та за збройними формуваннями там… Я впевнений, що українська сторона, місія ОБСЄ також спостерігають. Сподіваюся і вірю, що розум переможе, і влада по лівий берег Дністра зрозуміє, що будь-яке погіршення ситуації вплине і на них», – сказав Гросу.

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З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.