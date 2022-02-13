Авіарегулятор ЄС не закликав обмежити польоти над Україною – заступник голови ОП

Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) не надавала рекомендацій щодо обмеження польотів в повітряному просторі України, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Небо над Україною відкрите, владою не ухвалювалось жодних рішень щодо закриття повітряного простору. EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі України», – написав Тимошенко в Фейсбуці.

За його словами, більшість авіакомпаній продовжують діяльність в Україні.

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України. Згодом МЗС повідомило про організацію трансфера пасажирів до України.

Пізніше авіакомпанія SkyUp заявила, що лізингодавці вимагають повернення своїх літаків із території України. За даними перевізника, найбільші страхові компанії світу напередодні повідомили українські компанії, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Це рішення пояснюють «підвищеними ризиками початку бойових дій».

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.