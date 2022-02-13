Парламентська нарада щодо безпекової ситуації під головуванням Данілова відбудеться в понеділок

Нарада щодо оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України за участі керівництва Верховної Ради відбудеться в понеділок 14 лютого, повідомила журналістам речниця спікера парламенту Марія Дейнеко.

За її словами, нарада відбудеться о 16 годині, головуватиме секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«До участі запрошені керівництво Верховної Ради України, представники депутатських фракцій та груп, голови комітетів Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з питань правоохоронної діяльності, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва», – додала вона.

Читайте також: Немає підстав вивозити документи з держустанов через можливу ескалацію з боку Росії – Данілов

Раніше народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що закрите засідання за участю голів депутатських фракцій та груп планувалося на 13 лютого, проте його перенесли.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.