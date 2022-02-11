Немає підстав вивозити документи з держустанов через можливу ескалацію з боку Росії – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що в українських державних органів наразі немає підстав вивозити свої документи через можливу ескалацію з боку Росії. Про це він сказав під час брифінгу після засідання РНБО в Харкові.

Відповідаючи на запитання, чи настав час для українських державних органів ховати та вивозити документи, Данілов заявив: «Всі установи, які працюють на території нашої країни, працюють згідно тих регламентів, які є, відповідно, для тих чи інших часів життя-буття нашої країни. На сьогоднішній день ми не маємо підстав для того, щоб вивозити зараз, евакуйовувати документи».

Секретар РНБО додав, що «ніхто нікуди не рухається», тому що підстав для таких процесів на сьогодні немає.

Сьогодні у Харкові відбулося засідання РНБО, на якому, серед іншого, були заслухані питання про стан територіальної оборони у регіонах та зовнішні і внутрішні ризики, зокрема для морського судноплавства. Також РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш» (належить колишньому народному депутатові Євгену Мураєву– ред.).

Засідання РНБО скликали на тлі рішення Росії закрити для судноплавства окремі райони Чорного та Азовського морів на період із 13 до 19 лютого для проведення військових навчань.

Крім того, Україна перебуває на передовій занепокоєння міжнародної спільноти питанням безпеки на європейському континенті з огляду на концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення відкидає.