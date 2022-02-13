Папа Римський назвав «дуже тривожними» новини щодо України

Папа Римський Франциск поновив молитви за послаблення напруги навколо України, йдеться в повідомленні сайту Vatican News.

За повідомленням, під час проповіді в неділю на Площі святого Петра понтифік закликав світових лідерів до пошуку мирного рішення ситуації навколо України.

«Новини, що надходять із України, дуже тривожні. Я покладаюся на заступництво Діви Марії і совість політичних лідерів, на кожне зусилля заради миру», – сказав Франциск, закликавши прихожан помолитися за мир.

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За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.