Зеленський обговорив безпекову ситуацію навколо України з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомив Офіс президента увечері 12 лютого.

«Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію навколо України, а також повідомив про кроки, що здійснюються з метою деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів», – йдеться в повідомленні.

У розмові Зеленський відзначив допомогу з боку Канади, зокрема, виділення 120 мільйонів доларів Україні та продовження тренувальної місії UNIFIER.

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«Володимир Зеленський зазначив, що в Україні очікують з візитом Джастіна Трюдо та його дружину Софію», – додають у пресслужбі.

Трюдо, зі свого боку, заявив, що в ході розмови запевнив Зеленського в подальшій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Оттави.

«Ми продовжимо підтримувати народ України. В цьому ми єдині з нашими союзниками та партнерами. Це було повідомлення, яке я передав президенту Зеленському, коли ми розмовляли сьогодні», – прокоментував голова канадського уряду.

Канада – одна з країн, які надають військову допомогу Україні на тлі концентрації російських військ біля українських кордонів.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.