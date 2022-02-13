«Не варто створювати ситуацію, яка не є здійсненною» – Шимоніте про Мінські угоди

Актуальність і здійсненність Мінських домовленостей залежить від того, як їх читати, вважає прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте. Про це вона сказала в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Якщо ви читаєте їх з точки зору Кремля, ймовірність того, що український уряд погодився б на імплементацію змін у регіоні, над яким немає фактичного контролю, є дуже малою. Ми знаємо, що там багато людей з російськими паспортами та багато інших негативних факторів. Можливо, все залежить від того, як ви їх читаєте. Але чи існує можливість домовитися про те, як їх читати? Щоб все було раціональним, з нашої точки зору, точки зору України, з точки зору ліберальної демократії? Можливо. Але це ми вже побачимо в майбутньому», – припустила вона.

Вона додала, що кроки щодо втілення домовленостей «не мають бути контрпродуктивними».

«Я маю на увазі, що не варто створювати ситуацію, яка не є здійсненною. Тому що, знаєте, для якихось держав федералізація, можливо, виглядає доволі раціональною ідеєю або вони вже мають федеративну систему управління на їхній власній території, тому вони думають, що це не є чимось особливим. Але коли копнути це, коли подивитися, що вже відбулося в тих регіонах, які були окуповані, то це дуже змінює картину», – каже голова литовського уряду.

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Вона, втім, вважає можливим зрештою узгодити прочитання угод, яке «було б сумісним із загальними принципами ліберальної демократії».

Документи, відомі як мінські домовленості, були підписані в форматі Тристоронньої контактної групи – між Україною, Росією й ОБСЄ. Тим не менше, Росія постійно твердить, ніби вона не є стороною мінських угод і відтак не має за ними ніяких зобов’язань, тому вона не має наміру виконувати їх.