Бойовики чотири рази за добу порушили режим тиші – штаб ООС

Гібридні російські війська чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій протягом доби 12 лютого, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17. Неподалік Новозванівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав. Вони відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями.

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«Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – додають у штабі.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв про бойові дії 12 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.