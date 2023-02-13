Родичі жертв катастрофи PS752 відкликали заяви з суду в Тегерані через його «зневагу до правди»

Кілька родичів іранських жертв пасажирського рейсу, збитого в Ірані в січні 2020 року Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), відкликали свої скарги з Військового суду Тегерана, звинувативши суд у «неповазі до правди» і виконанні наказів верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї. Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Аббас Садегі, адвокат і член сім’ї чотирьох жертв, оприлюднив відеозвернення, у якому сказав, що «найболючіше приниження правди відбувається в цьому суді. Тому 12 лютого ми відкликали свою скаргу».

«Ми вважаємо, що суд не має ані компетенції, ані бажання розглядати цю справу незалежно та неупереджено», – додав Садегі.

За словами адвоката, Іран розгорнув ракетну систему поблизу маршруту, по якому прямують міжнародні рейси, і «з цієї причини ми вважаємо, що цей злочин був навмисним, і в нас немає в цьому сумнівів».

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Уряд Ірану стверджує, що виділив 150 тисяч доларів на компенсацію родині кожного пасажира, незалежно від громадянства, але деякі родини відмовилися від цих грошей.

Рейс PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий 8 січня 2020 року на шляху до Києва, загинули всі 176 людей на борту. Через кілька днів після офіційного заперечення Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі США через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала корпусу Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Більшість жертв були іранцями і канадцями, 11 із них були громадянами України. Родини вимагають прозорості й підзвітності розслідування. Уряд Ірану виділив 150 тисяч доларів на компенсацію родині кожного пасажира, але деякі родини відмовилися від цих грошей.

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У 2021 році Канада заявила, що не знайшла доказів умисного збиття лайнера. Канадський суд присудив сім’ям шести загиблих 84 мільйони доларів компенсації.

28 червня 2022 року «Група семи» промислово розвинутих країн (G7) наприкінці свого триденного саміту на півдні Німеччини у спільній заяві наголосила, що Іран має бути притягнутий до відповідальності за збиття літака рейсу PS752.