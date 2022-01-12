Голови МЗС України та Канади обговорили стримування Росії та компенсації через збиття літака PS752

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався з канадською колегою Мелані Жолі, повідомляє пресслужба МЗС 12 січня.

«Глава канадської дипломатії наголосила на неприйнятності вимог Росії щодо надання їй гарантій невступу України до НАТО. Вона підтвердила непохитну підтримку нашої держави на тлі російських погроз та нарощування російської військової присутності вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться в повідомленні відомства.

Розмова також стосувалася кроків щодо стримування Росії від подальшої агресії в Європі, зокрема, втілення «болючого для Москви комплексного пакету стримування».

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«Окремою темою розмови став подальший розвиток співпраці України та Канади в сферах безпеки та оборони. Міністри домовилися активізувати взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака PS752 та встановлення справедливості в цій трагедії», – додають у МЗС.

Канадська сторона наразі публічно не коментувала розмову.

Напередодні Офіс президента повідомив про розмову Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.