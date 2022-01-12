«Ми нікому не дозволимо закрити двері НАТО» – заявляють США Росії

Постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт заявила, що вимоги Росії про те, щоб Північноатлантичний альянс заборонив вступ нових країн, не може навіть обговорюватися.

Це застереження пролунало у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО – Росія у середу, 12 січня, що є першою нагодою переговорів представників альянсу з росіянами на цьому майданчику з 2019 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та представники держав-союзниць теж неодноразово підкреслювали, що Москва не матиме права голосу стосовно питань членства в альянсі і що Росія повинна припинити нав'язування своєї волі іншим країнам.

Вимога Москви, щоб НАТО відкликало своє рішення про можливість членства України та інших нових країн є ключовою у тому, що Росія називає «гарантіями безпеки» для себе.

«Ми нікому не дозволимо закрити політику відкритих дверей НАТО, яка була головною ознакою альянсу з часу створення 1949 року», – сказала Джуліанн Сміт журналістам у Брюсселі.

Вона при цьому зауважила, що США готові до дипломатії як головного способу вирішення проблем безпеки.

Переговори з Росією 12 січня в НАТО, а 13 січня в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) також стануть нагодою розширити коло учасників нового діалогу з Москвою, який розпочався з переговорів делегацій США і Росії 10 січня у Женеві.

Американські посадовці й дипломати за кожної нагоди підкреслюють, що без союзників і партнерів не вирішуватимуть з Росією жодних питань, які стосуватимуться Європи загалом та України зокрема.

Емманюель Макрон, президент Франції, яка цими днями перебрала на себе почергове головування у Європейському союзі, позитивно відгукнувся про американсько-російський діалог і наголосив на важливості європейської участі.

«Нам нема підстав турбуватися… Це добре, що Росія і США розмовляють про Україну і про взаємні інтереси. А коли постануть питання колективної безпеки у Європі, контролю над озброєннями, європейських сусідів, кордонів, ракет на європейській території, тоді буде черга європейських установ та країн членів ЄС», – сказав Макрон 11 січня у Парижі.

Французький президент також наголосив на потребі «розробити систему європейської архітектури європейської безпеки: яку ми будемо ділити з нашими союзниками в НАТО і сусідами, і з Росією».