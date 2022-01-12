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Політика

«Ми нікому не дозволимо закрити двері НАТО» – заявляють США Росії

Вимога Москви, щоб НАТО відкликало своє рішення про можливість членства України та інших нових країн є ключовою у тому, що Росія називає «гарантіями безпеки» для себе

Постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт заявила, що вимоги Росії про те, щоб Північноатлантичний альянс заборонив вступ нових країн, не може навіть обговорюватися.

Це застереження пролунало у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО – Росія у середу, 12 січня, що є першою нагодою переговорів представників альянсу з росіянами на цьому майданчику з 2019 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та представники держав-союзниць теж неодноразово підкреслювали, що Москва не матиме права голосу стосовно питань членства в альянсі і що Росія повинна припинити нав'язування своєї волі іншим країнам.

Вимога Москви, щоб НАТО відкликало своє рішення про можливість членства України та інших нових країн є ключовою у тому, що Росія називає «гарантіями безпеки» для себе.

«Ми нікому не дозволимо закрити політику відкритих дверей НАТО, яка була головною ознакою альянсу з часу створення 1949 року», – сказала Джуліанн Сміт журналістам у Брюсселі.

Вона при цьому зауважила, що США готові до дипломатії як головного способу вирішення проблем безпеки.

Переговори з Росією 12 січня в НАТО, а 13 січня в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) також стануть нагодою розширити коло учасників нового діалогу з Москвою, який розпочався з переговорів делегацій США і Росії 10 січня у Женеві.

Американські посадовці й дипломати за кожної нагоди підкреслюють, що без союзників і партнерів не вирішуватимуть з Росією жодних питань, які стосуватимуться Європи загалом та України зокрема.

Емманюель Макрон, президент Франції, яка цими днями перебрала на себе почергове головування у Європейському союзі, позитивно відгукнувся про американсько-російський діалог і наголосив на важливості європейської участі.

«Нам нема підстав турбуватися… Це добре, що Росія і США розмовляють про Україну і про взаємні інтереси. А коли постануть питання колективної безпеки у Європі, контролю над озброєннями, європейських сусідів, кордонів, ракет на європейській території, тоді буде черга європейських установ та країн членів ЄС», – сказав Макрон 11 січня у Парижі.

Французький президент також наголосив на потребі «розробити систему європейської архітектури європейської безпеки: яку ми будемо ділити з нашими союзниками в НАТО і сусідами, і з Росією».

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