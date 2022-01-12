Нуланд: Росія планує внутрішню дестабілізацію України

Росія підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації щодо України, заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу 11 січня.

«Саме Росія створила цю кризу з нічого. Росія накопичила 100 тисяч військових на кордонах України. Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію і варіанти дій під чужим прапором для України. Росія вивергнула дезінформацію і брехню про Україну, США і про НАТО, щоб виправдати власні дії», – сказала Нуланд.

Вона наголосила, що агресором виступає саме Росія, а Україна чітко заявила, що не має намірів загрожувати Москві. Так само заступниця держсекретаря заявила, що і НАТО не становить загрози для Росії.

Вона висловила сподівання, що Москва обере дипломатію, а не подальше протистояння. В іншому разі, за словами Нуланд, США мають намір запровадити санкції.

«Якщо російський уряд далі вторгнеться в Україну, дестабілізує Україну, ми готові і погодили це з нашими союзниками і нашими партнерами запровадити серйозні наслідки. Ми відповімо масштабними економічними заходами, у тому числі тими, які раніше не використовувалися, і завдамо дуже значних витрат економіці Росії та її фінансовій системі», – наголосила Нуланд.

На 12 січня в Брюсселі заплановане засідання Ради НАТО-Росія – на тлі вимог Москви щодо «гарантій безпеки», а також нарощування Кремлем військ поблизу України.

Росія вимагає від НАТО зобов’язань припинити своє розширення на схід, зокрема не давати членство Україні, і відмовитися від поступу, досягнутого у Центральній і Східній Європі з 1990-х років.

Як заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт під час брифінгу напередодні зустрічі, союзники по Північноатлантичному альянсу об’єднані в своїх позиціях щодо Росії перед початком Ради НАТО-Росія.

«Стало кришталево очевидним, що жоден союзник всередині альянсу НАТО не бажає поступатися чи вести переговори про щось, що стосується політики відкритих дверей НАТО», – заявила Сміт 11 січня.

Засідання Ради НАТО-Росія 12 січня відбуватиметься після двосторонніх переговорів між США і Росією в Женеві 10 січня.

Після переговорів Ради НАТО-Росія відбудеться засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 13 січня у Відні. Сполучені Штати, Росія та Україна – усі члени ОБСЄ.