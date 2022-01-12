Путін хотів би провести парад перемоги у Полтаві

(Рубрика «Точка зору») Ніл Ферґюсон Наближається війна – не дуже велика Північна війна. Нинішні умови ідеальні для російського вторгнення, але історичне натхнення більш царське, ніж радянське. Нехай вас не обманює розмова 30 грудня між президентом Росії Володимиром Путіним і його американським колегою Джо Байденом з обіцянкою подальших переговорів у січні. Коли одна сторона прагне до війни, цей вид дипломатичної діяльності часто закінчується лише за кілька годин до початку військових дій. Не варто вводити себе в оману: Путін прагне до війни проти України.

Те, що нас чекає, є протилежністю несподіваної атаки – хоча, безсумнівно, коли це станеться, Джо Байден буде наполягати на тому, що, як і з варіантом штаму «омікрон», ніхто не міг цього передбачити. Ще в липні Володимир Путін опублікував розлогий нарис «Про історичну єдність росіян і українців», у якому тенденційно стверджував, що українська незалежність є нежиттєздатною історичною аномалією. Це дало зрозуміти, що він думає про захоплення країни за зразком аншлюсу Австрії нацистською Німеччиною 1938 року. Ще до того, як з’явилося есе Путіна, Росія розмістила близько 100 000 військових біля північних, східних і південних кордонів України. Ці новини мені неприємно нагадують працю англійського історика Алана Джона Персиваля Тейлора «Походження Другої світової війни», що у прозі кипіла його фірмовою іронією – простежуються дипломатичні кроки, які привели від умиротворення до війни в 1938 та 1939 роках.

Росія висунула США та Північноатлантичному альянсу фактично ультиматум

Цього року президент Росії неодноразово попереджав про «червоні лінії» щодо безпеки Росії, перетин яких викличе «асиметричну відповідь». 30 листопада, наприклад, він заявив: «Якщо на території України з’являться якісь ударні системи.., нам доведеться тоді створити щось подібне стосовно тих, хто нам загрожує». 17 грудня Росія висунула США та Північноатлантичному альянсу фактично ультиматум – ключовому каменю європейської безпеки з моменту заснування НАТО в 1949 році – опублікувавши два проєкти угод про безпеку, один – двосторонній договір між США та Росією. А інший багатосторонній – Угода НАТО-Росія. Документи висунули шість ключових вимог: НАТО не має приймати нових членів, зокрема Україну. США і НАТО не повинні розміщувати ракети малої або середньої дальності в межах досяжності території Росії. США не повинні розміщувати ядерну зброю за кордоном. НАТО не має розгортати сили чи зброю в країнах-членах, які приєдналися після так званого Основоположного акту від травня 1997 року. Сюди входять усі колишні країни Варшавського договору, такі як Польща, а також колишні радянські країни Балтії. НАТО не має проводити військові навчання вище рівня бригади (3000-5000 військовослужбовців) і в межах узгодженої буферної зони. США повинні погодитися не співпрацювати у військовій сфері з пострадянськими країнами. Правда, деякі вимоги Росії зводилися до реанімації неіснуючих домовленостей щодо безпеки, які НАТО та Росія підписали в минулому. Наприклад, заборона на розгортання ракет малої або середньої дальності була б схожа на відновлення Договору про ліквідацію ракет середньої і середньої дальності, який був розірваний у 2019 році після заяв США про порушення його Росією. Угода про нерозміщення сил НАТО в колишніх країнах-членах Варшавського договору відновила б дію Основоположного акту 25-річної давності, який Північноатлантичній альянс частково заморозив після анексії Криму Росією в 2014 році. Організація НАТО не розміщувала б війська на постійній основі у Східній Європі, оскільки офіційно ніколи не був скасовуваний цей акт. Запропоновані Росією обмеження на військові навчання так само нагадують Договір про звичайні збройні сили в Європі, який Москва призупинила в 2007 році.

НАТО навряд чи скасує свою обіцянку, яку дало в 2008 році, щодо можливого членства України та Грузії

Проте з 2017 року Альянс «ротував» приблизно по 1100 військових в Естонію, Латвію, Литву та Польщу, відповідно до своєї політики розширеної передової присутності. (Термін «ротація» був використаний за наполяганням Німеччини, щоб уникнути явного порушення Основоположного акту НАТО-Росія.) Припинення ротації було б значною поступкою Москві. Російські вимоги також включають кілька очевидних невідповідностей. НАТО навряд чи скасує свою обіцянку, яку дало в 2008 році, щодо можливого членства України та Грузії. Навіть якби Байден захотів погодитися з вимогами Росії припинити військову співпрацю з Україною, Конгрес США майже напевно не дозволив би йому це і міг би ухвалити закони про військову допомогу самостійно. Нарешті, вимога Росії про те, щоб США не розміщували ядерну зброю за кордоном, скасувала б основоположний принцип НАТО – розподіл ядерної зброї між державами-членами.

Взяті разом, російські вимоги означають не що інше, як «нову Ялту», яка фактично створила б для Росії сферу впливу на колишні радянські республіки у Східній Європі, так само, як і колишня Ялтинська угода 1945 року, а також підірвала б безпеку країн колишнього Варшавського договору. Такі вимоги варто було б обговорювати лише в тому випадку, якщо Росія запропонувала б щось серйозне взамін – наприклад, виведення всіх своїх сил з території України. Але Путін не має наміру йти на поступки. Він готує casus belli. 23 грудня Путін провів свою звичайну щорічну пресконференцію. Він пояснив, що навіть якщо російські гарантії безпеки щодо «червоних ліній» були б виконані на папері, Росія все одно не могла б довіряти запевненням США, оскільки йому «відверто збрехали» щодо розширення НАТО. Для США мати наступальну ударну зброю «на порозі Росії», за його словами, це все одно, що Росія мала б таку зброю в Канаді чи Мексиці. Відповідаючи на запитання журналіста, чи сердиться Росія, він процитував царського міністра закордонних справ 19-го століття князя Горчакова: «Росія не сердиться, вона зосереджується» – тобто «концентрує свої сили».

Західні коментатори часто помиляються, думаючи, що мета Путіна – воскресити Радянський Союз, згадуючи його горезвісний коментар у 2005 році про те, що розпад радянської імперії був «найбільшою геополітичною катастрофою століття».

Путін в деякій мірі залишається вірним злій тіні Сталіна

Судячи з того, як безжально переслідувала його влада «Меморіал» – організацію, яка займається збереженням доказів злочинів радянської системи та вшануванням її мільйонних жертв, – Путін справді в деякій мірі залишається вірним злій тіні Сталіна. Минулого тижня московський суд заборонив організацію «Меморіал» на підставі того, що вона не визнавала себе публічно «іноземним агентом».

«Меморіал створює фальшивий образ Радянського Союзу як терористичної держави, – заявив прокурор Олексій Жаф’яров перед оголошенням вироку суду. – Це змушує нас каятися за радянське минуле, замість того, щоб згадувати славну історію… мабуть, тому, що хтось за це платить». Неважко уявити собі роль Жаф’ярова в «Майстері і Маргариті» – незабутньому магічно-реалістичному зображенні сталінської доби Михайла Булгакова. І все ж Путін прагне не до сталінського Радянського Союзу. Це зростаюча Російська імперія Петра Великого. Він зрозумів це в захоплюючому інтерв’ю з Лайонелом Барбером, тодішнім редактором Financial Times, у 2019 році. «Висока бронзова статуя царя-прозорця височіє над його церемоніальним столом у кабінеті», – зазначив Барбер. Петро I був «улюбленим лідером» Путіна. «Він буде жити, – заявив президент Росії, – поки жива його справа». Щоб зрозуміти, що саме Путін мав на увазі під цим, потрібно перенестись на три століття назад, у часи Північної війни 1700–1721 років. Домінуючою військовою силою Північної Європи в ті часи була не Росія, а Швеція, яка тоді була під проводом найвидатнішого зі скандинавських воїнів Карла XII. Велика Північна війна зіштовхнула Карла з Фрідріхом IV, королем Данії та Норвегії; і Августом II Сильним, який одночасно був курфюрстом Саксонії, королем Польщі і великим князем литовським; і московським царем Петром I. До 1709 року швед Карл XII переміг і Фрідріха, і Августа. Але він зустрів свого суперника в царі Петрі. У Полтавській битві (8 липня 1709 року) Петро Великий здобув найважливішу перемогу за свого правління. Через російської тактику випаленої землі шведська армія була змушена відмовитися від просування на Москву і замість цього рушила на південь, щоб створити «зимові квартири». Місце, яке вибрав Карл XII, місто Полтава, розташоване східніше приблизно за 300 кілометрів від Києва. Сьогодні не так вже й далеко від Полтави розташовані райони навколо Луганська та Донецька, які контролюються російськими гібридними силами. Де тоді була Полтава? Звичайно, не в Росії. Але й не можна було сказати, що це було в Україні – у всякому разі, не в сучасному розумінні. Коли Іван Мазепа, гетьман Війська Запорозького, пов’язав свою долю зі шведським королем, він сказав, що діє для загального блага «нашої матері» батьківщини, України, для всього Війська Запорозького. Гетьманщина (Гетьманська Україна) була заснована в 1649 році Богданом Хмельницьким, який скинув польське панування над українськими землями Волині, Брацлавщини, Києва та Чернігова, хоча в кінцевому підсумку він був обмежений регіоном навколо Києва. Землі, які нині є сучасною Україною, тягнулися як на захід до Польщі, так і на схід до Московії. Це питання вирішила Полтавська битва. Через руйнівну сувору зимову погоду Карл залишився з приблизно 22 000 шведів, щоб протистояти 40 000 росіян Петра, та 5 000 нерегулярних військ. Сам Карл був поранений, коли випадкова куля влучила йому в ногу. Через погану розвідку та помилки під час їхньої початкової атаки близько третини шведських сил було втрачено перед вирішальним боєм. Шведи, що зазнавали поразки від противника, що переважав кількісно, рятувалися втечею. Уцілілі здалися у полон біля Переволочної на Дніпрі. Сам Карл здійснив втечу через Дніпро на територію Османської імперії. Петро I тріумфував.

Спадщина Полтави була довговічною, як показує історик Ліндсі Г’юз у своїй біографії російського царя. За легендою, Петро I ледве уникнув смерті в трьох точках під час битви. Одна куля пробила його трикутний капелюх, який зберігся в колекції Ермітажу з особистими речами царя. (Хоча отвору від кулі не видно, але на його бронзовому нагруднику, який також зберігся, залишилися сліди військових дій.) Полтава також надихнула на створення двох великих картин царювання Петра I, Йогана Таннауера «Петро І у Полтавській битві» та панорама Полтави Луї Каравака. І покоління російських солдатів чули декламації промови, яку, нібито, виголосив цар перед битвою: Нехай знають російські війська, що настала година, яка віддала долю всієї вітчизни в їхні руки, вирішити, чи пропаде Росія, чи відродиться, і покращить своє становище. Не вважайте себе озброєними і підготовленими воювати за Петра, а за державу, довірену Петру, за своїх родичів і за народ усієї Русі, яка досі була вашим захистом, а тепер чекає остаточного рішення фортуна. …Про Петра знайте тільки те, що він не цінує власне життя, лише щоб жила Росія і російське благочестя, слава і добро.

Чи є Путін просто фантазером, коли уявляє себе спадкоємцем Петра I? Не обов'язково

Це історія, яка надихає сьогоднішнього царя Володимира набагато більше, ніж темні сторінки сталінського терору, які назавжди асоціюватимуться у свідомості українців з Голодомором, геноцидним рукотворним голодом, здійсненим в Україні в ім’я сільськогосподарської колективізації. Це історія, яка нагадує нам, наскільки важливою була перемога на території нинішньої України для піднесення Росії як великої європейської держави. Це також нагадує нам, що на початку 18-го століття ця територія викликала суперечки, як і сьогодні. Чи є Путін просто фантазером, коли уявляє себе спадкоємцем Петра I? Не обов'язково. Це неправда, як я часто чую, що населення Росії скорочується. Насправді воно зростає щороку з 2009 по 2020 рік. Щоправда, ВВП Росії може бути меншим за ВВП Південної Кореї і лише на 20% від об’єму американського (за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними «Перспектив розвитку світової економії» МВФ за 2020 рік). Але врахуйте економічні розміри держав-агресорів на початку Другої світової війни. Британський економічний історик Ангус Меддісон підрахував, що тоді ВВП Радянського Союзу становило приблизно половину ВВП США, Німеччини – 43%, Японії – 24%, Італії – 18%. Не потрібно бути Голіафом, щоб почати війну. У будь-якому разі Путіну не потрібно йти на війну в стилі 1939 року, коли на українських полях гуркотять колони танків.

Повномасштабне наземне вторгнення – лише один з його варіантів. Він також міг би розпочати десантну атаку на українське узбережжя Чорного моря або здійснити точкові бомбардування та ракетні удари по ключових українських цілях. Він міг би захопити додаткову територію в східному регіоні України, нарощуючи озброєння бойовиків у цьому регіоні. Або він може розпочати масштабні кібератаки, пошкодивши українські комунікації та інфраструктуру. Останні війни Росії – не лише в Україні з 2014 року, а й у Сирії з 2015 року – були відзначені постійною, поетапною ескалацією, а не несподіваними широкомасштабними вторгненнями. Ви повинні повернутися до Грузії в 2008 році, щоб побачити щось схоже на російський бліцкриг, але навіть це закінчилося за п’ять днів і не передбачало захоплення грузинської столиці. Не викликає сумніву готовність багатьох молодих українців воювати, захищаючи свою країну. Але без сторонньої допомоги у них мало шансів. На жаль, здається, що ніхто не допоможе. Протягом багатьох років українські уряди прагнули до членства в ЄС та НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив ці запити у двох статтях в журналі Foreign Affairs у серпні та грудні минулого року. Україна сподівалася, що її запросять приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО на Брюссельському саміті альянсу в червні 2021 року. Запрошення не надійшло. Київ зазнав ще одного удару, коли адміністрація Байдена відмовилася від санкцій проти компанії, яка є куратором щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини вартістю 11 мільярдів доларів. Трубопровід, який зараз закінчено, але не функціонує, обходить Україну і позбавить її щорічних зборів за транзит на суму від 2 до 3 мільярдів доларів. Разом з Грузією та Молдовою Україна прагне бути частиною нового етапу розширення ЄС. Однак Брюссель не поспішає починати процес вступу. Формальна причина, за якою ЄС не пришвидшив розгляду заявки України полягає в тому, що країна ще не відповідає Копенгагенським критеріям: Стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин; Діюча ринкова економіка та здатність впоратися з тиском конкуренції та ринковими силами в ЄС; Здатність ефективно впроваджувати правила, стандарти та політику, які становлять основу законодавства ЄС («acquis»), та дотримуватися цілей політичного, економічного та валютного союзу. Українці не безпідставно скаржаться на те, що Румунія та Болгарія майже не відповідали всім цим критеріям у 2006 році (за рік до вступу в ЄС), не кажучи вже про 2000 рік, коли почалися переговори. Те, що нинішній член ЄС – Угорщина – сьогодні стоїть не набагато вище від України в рейтингу політичної свободи Freedom House, також не уникло уваги українців. Однак це лише додаткова причина для затягування в ЄС. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан настільки непопулярний у Брюсселі в ці дні, що багато європейських лідерів і чиновників побоюються, що визнання України додасть ще одну неліберальну напівавтократію в складі ЄС, яка потім може об’єднати зусилля з Угорщиною, Польщею та будь-якими іншими державами, керованими популістами проти все більш пробудженої Європейської комісії. Якщо Путін таки розпочне військові дії, то цілком очевидно, що Україна не отримає значної військової підтримки від Заходу. Справді, 8 грудня Байден прямо виключив можливість відправки американських військ, а Білий дім затримав доставку військової допомоги Києву, боячись спровокувати Путіна.

Отже, що має на увазі Байден, коли каже, як він сказав Путіну 30 грудня, що США «відповідатимуть рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення до України»? Відповідь полягає в тому, що, як і в 2014 році, насильство буде зустрічатися санкціями. 7 грудня Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря з політичних питань, заявила Конгресу, що США та ЄС готують «заходи першого дня, заходи п’ятого дня, заходи десятого дня тощо». Вона відмовилася окреслити конкретні санкції, які розглядаються, але сказала, що вони означатимуть «повну ізоляцію Росії від світової фінансової системи». На практиці це, ймовірно, означає скасування «Північного потоку-2», санкції щодо російського суверенного боргу на вторинному ринку, санкції проти державних банків (включаючи ПАТ «Сбербанк Росії», найбільшої фінансової установи країни), обмеження конвертації рублів у долар, обмеження на імпорт російських товарів, а також виключення Росії з Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT), домінуючої системи транскордонних платежів між банками. Це, безумовно, набагато жорсткіші санкції, ніж будь-які, запроваджені в 2014 році. Однак усі заходи, які серйозно вплинуть на Росію, неминуче матимуть негативні наслідки для Заходу. Росія усвідомлює це, особливо після того, як санкції 2018 року проти алюмінієвої Об’єднаної компанії «РУСАЛ» шокували світові ринки алюмінію та змусили США відступити. Запровадження санкцій проти російських експортерів сировини буде дорого коштувати не лише Росії, а й багатьом іншим країнам. США могли б додати «Роснефть», російську нафтову компанію, до чорного списку Мінфіну США, але це навряд чи допоможе у проблемі інфляції що постала перед адміністрацією. Санкції щодо «Північного потоку-2», які широко обговорюють у ЗМІ, є відносно незначним покаранням і не вплинуть на здатність Росії отримувати дохід від газу. І Москва цілком готова протистояти вторинним санкціям щодо суверенного боргу, оскільки має 620 мільярдів доларів валютних резервів, співвідношення боргу до ВВП лише 18% і запланований профіцит бюджету на наступні два роки. Найслабшою ланкою стратегії Заходу є, звісно, залежність Європейського союзу від поставок російського природного газу, який склав 43% загального імпорту газу ЄС у 2020 році. Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі й підтвердили звичайні обіцянки про «величезні наслідки» та «серйозні втрати», якщо Росія почне військові дії проти України.

Але такі жорсткі розмови були підірвані закликом Шольца – у його першій промові на посаді канцлера – щодо нової східної політики, з натяком на політику Холодної війни канцлера Західної Німеччини Віллі Брандта щодо нормалізації відносин між ФРН та країнами радянського блоку, включаючи Східну Німеччину, Польщу і Радянський Союз. Не така вже й велика Північна війна, яка, здається, ось-ось почнеться, буде асиметричною в багатьох аспектах. Схоже, що російські війська здолають українську оборону. Захід зустріне кінетичні дії фінансовими санкціями. Але ціна цих покарань буде вищою для європейців, ніж для американців, й буде не достатньо високою, щоб Росія стримала Путіна. Коротше кажучи, важко зрозуміти, які б обставини могли б бути більш сприятливими для найсміливішого удару царя Володимира. Ще кілька тижнів дипломатичної балаканини цього не змінять. Боюся, наближається війна. Він має звичку так робити з Україною та її околицями, частиною світу, яку історик з Єльського університету Тімоті Снайдер справедливо назвав «Криваві землі» через жахи, свідками яких вона була в 1930-х і 1940-х роках. Але це не найголовніше в голові Володимира Путіна. Не дивуйтеся, якщо парад його перемоги відбудеться в Полтаві. Ніл Ферґюсон (Niall Ferguson) – британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті і старший науковий співробітник Оксфордського університету, Гуверівського інституту та Стенфордського університету Оригінал публікації – на сайті Bloomberg Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода