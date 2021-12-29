ЄСПЛ вимагає зупинити ліквідацію «Меморіалу» в Росії

Європейський суд із прав людини вимагає від Росії зупинити виконання рішень судів щодо ліквідації «Міжнародного Меморіалу» та правозахисного центру «Меморіал», повідомляє «Медіазона» із посиланням на представників «Меморіалу».

Однією з причин ліквідації організацій стали звинувачення у порушенні закону про іноземних агентів, а саме відсутність відповідного маркування на матеріалах. Міністерство юстиції та прокурори стверджували, що «Меморіал» систематично приховував інформацію про виконання функцій іноземного агента.

В ЄСПЛ зазначили, що ліквідація організацій може відбутися лише після ухвалення рішення щодо скарги на законодавство про іноземних агентів, яку «Міжнародний меморіал», правозахисний центр «Меморіал» та інші російські некомерційні організації подавали до ЄСПЛ у 2013 році.

28 грудня Верховний суд Росії ухвалив рішення щодо ліквідації «Міжнародного Меморіалу». 29 грудня аналогічне рішення російський суд ухвалив щодо правозахисного центру «Меморіал».

Проти вимоги влади ліквідувати одну із найстаріших правозахисних організацій Росії виступили кілька нобелівських лауреатів, науковці, письменники та музиканти зі світовим імʼям, а також США, Євросоюз та Рада Європи.