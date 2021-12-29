Президент Польщі прокоментував ліквідацію «Меморіалу» в Росії

Президент Польщі Анджей Дуда високо оцінив діяльність російського «Меморіалу», коментуючи його ліквідацію владою Росії. У твітері він зазначив, що недаремно організація вважається «совістю Росії», а її не можна ні задусити, ані оголосити поза законом».

Дуда наголосив, що «Меморіал» протягом років сприяв відкриттю правди про радянські злочини щодо багатьох народів і щодо поляків».

Позицію президента підтримав також Інститут національної пам’яті Польщі, заснований у 1999 році.

Як повідомляють польські ЗМІ, речник Інституту Рафал Лєськевич висловив незгоду щодо ліквідації російського «Меморіалу» як «надзвичайно заслуженої організації у сфері дослідження злочинів рядянського періоду». На його думку, «Меморіал» – це «організація, яка протягом багатьох років працює на користь пам’яті про жертви, а також задокументування злочинів радянської системи».

Лєськевич згадав спільну польсько-російську працю над створенням «поіменної документації стосовно долі польських громадян, репресованих в Радянському Союзі протягом Другої світової війни і після її закінчення».

Ліквідацію «Меморіалу» він назвав «поверненням до найчорніших часів сталінізму, коли подавлювались всі прояви вільного слова і спроб незалежних ретельних досліджень», висловивши сподівання, що рішення російського Верховного суду «ще буде змінене».

Верховний суд Росії 28 грудня ухвалив рішення про ліквідацію міжнародного товариства «Меморіал». Генеральна прокуратура Росії наполягала, що організація систематично порушувала закон про іноземних агентів і створювала «брехливий образ СРСР як терористичної держави» і «реабілітувала нацистських злочинців».

Правозахисники вважають, що для ліквідації організації не було законних підстав. Це рішення також засудили на Заході.

Голова правління «Меморіалу» Ян Рачинський заявив, що рішення буде оскаржене, а товариство «Меморіал» не може зупинити роботу, оскільки має структури, які не мають юридичної особи.

«Меморіал» – одна з найстаріших правозахисних організацій у Росії. Товариство було створене в січні 1989 року. Його першим головою став лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров.

Організація понад 30 років досліджувала радянські репресії та створила докладну базу даних з іменами репресованих.