МЗС Чехії закликало владу Росії переглянути рішення стосовно «Меморіалу»

Міністерство закордонних справ Чехії висловило своє занепокоєння діями російського Верховного суду щодо ліквідації Міжнародного історично-освітнього товариства «Меморіал» і назвало цей крок «ударом по цій найстаршій поважаній на міжнародному рівні російській невладній організації».

Чеське МЗС у своїй заяві наголошує, що цей крок російського Верховного суду стає «символом репресій щодо громадянського суспільства і відсутності незалежного правосуддя в Російській Федерації».

У своїй заяві чеське МЗС також акцентує на тому, що своїм рішенням Верховний суд Росії дає приклад того, як «російські органи зловживають законом про так званих «іноземних агентів» для поступового звужування простору щодо незалежного і критичного мислення і діалогу».

Ліквідація «Меморіалу» та інших неурядових організацій завдає шкоди «передусім власним громадянам», мовиться далі у заяві, адже «жодне суспільство не може довго жити в брехні про власну історію, і жодна влада не може назавжди закривати правду про політичні репресії».

Чеське МЗС закликає російські органи переглянути своє рішення стосовно «Міжнародного Меморіалу» й усунути безпідставні принципи щодо громадянського суспільства і незалежних ЗМІ».

«Це справді смішний і величезний сором Росії», – заявив керівник чеської філії «Меморіалу» Штєпан Черноушка, наголосивши при цьому, що в Чехії «Меморіал» продожуватиме свою роботу, про її форми порадиться з російськими партнерами.



Як повідомляє чеське громадське телебачення – Česká televize ČT24, з критикою дій російської влади виступила також низка чеських державних і політичних лідерів.



Зокрема, міністр у справах науки Гелена Лангшадлова наглосила, що Росія «й надалі тримається того, що є випробуваним: політично мотивованих процесів, ув’язнення і обмеження свободи». Заступниця голови Сенату (вищої палати парламенту Чехії) Ольга Ріхтерова назвала вирок Веховного суду Росії складовою режиму російського президента Володимира Путіна. «Сумно, що країна з такою багатою культурою так боїться правди про свою історію і сучасність», – наголосила Ольга Ріхтерова.

28 грудня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію «Міжнародного Меморіалу», задовольнивши клопотання Генеральної прокуратури, яка звинуватила організацію у неодноразовому порушенні закону про «іноземних агентів».

Голова правління «Меморіалу» Ян Рачинський заявив, що рішення буде оскаржене, а товариство «Меморіал» не може зупинити роботу, оскільки має структури, які не мають юридичної особи.

«Меморіал» – одна з найстаріших правозахисних організацій у Росії. Товариство було створене в січні 1989 року. Його першим головою став лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров.

Організація понад 30 років досліджувала радянські репресії та створила докладну базу даних з іменами репресованих. Адвокат товариства Генрі Резнік на засіданні у вівторок зазначив, що організація «сприяє здоровʼю нації».

Біля будівлі Верховного суду у центрі Москви зібралася невелика група людей, які підтримують організацію під час процесу. Вони скандували «ганьба».

29 грудня суд розгляне позов прокуратури щодо ліквідації Правозахисного центру «Меморіал». Він є членом міжнародного «Меморіалу», але має окрему юридичну особу.