Зеленський запросив Трюдо відвідати Україну в 2022-му – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомив Офіс президента 11 січня.

«Володимир Зеленський запросив Джастіна Трюдо відвідати нашу державу у 2022 році», – йдеться в повідомленні.

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Згідно з ним, Зеленський запропонував Трюдо оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.

Крім того, розмова стосувалася ситуації на сході України та запобігання посиленню російської агресії. Зеленський висловив переконання, що Канада «продовжуватиме надавати всіляку підтримку Україні» у процесі інтеграції в НАТО.

Крім того, сторони обговорили компенсації родинам загиблих на борту літака «МАУ» PS752, збитого в Ірані два роки тому.

Пресслужба Трюдо наразі не коментувала розмову.

Президент України Володимир Зеленський у листопаді 2021 року обговорив із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо дію угоди про вільну торгівлю та лібералізацію візового режиму.