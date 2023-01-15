У Непалі розбився пасажирський літак, загинуло більше 70 людей

У Непалі зазнав катастрофи літак, загинули всі 72 пасажири, котрі перебували на його борту, пишуть видання AFP та News18.

Відомо, що на борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines було 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак прямував зі столиці Катманду в Покхару.

Наразі на місці падіння літака працюють рятувальники. Про причини його падіння наразі не повідомляється, але відомо те, що серед пасажирів літака були росіяни, уточнили журналісти.

Так, як пише Reuters із посиланням на пресслужбу аеропорту Непалу, на борту літака було п’ятеро громадян Індії, четверо росіян, один ірландець, два громадяни Південної Кореї, один громадянин Австралії, один громадянин Франції та один громадянин Аргентини.

Посол РФ у Непалі Олексій Новіков вже підтвердив загибель чотирьох росіян.

Тим часом, як передають місцеві ЗМІ, прем’єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал скликає екстрене засідання Кабінету міністрів через авіакатастрофу.

Щодо літака, то відомо, що йому 15 років. ATR72 – широко поширений двомоторний турбогвинтовий літак, виготовлений спільним підприємством Airbus та італійської Leonardo. Авіакомпанія Yeti Airlines складається з шести літаків ATR72-500.

Рейс PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий 8 січня 2020 року на шляху до Києва, загинули всі 176 людей на борту. Через кілька днів після офіційного заперечення Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі США через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала корпусу Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Більшість жертв були іранцями і канадцями, 11 із них були громадянами України. Родини вимагають прозорості й підзвітності розслідування. Уряд Ірану виділив 150 тисяч доларів на компенсацію родині кожного пасажира, але деякі родини відмовилися від цих грошей.

У 2021 році Канада заявила, що не знайшла доказів умисного збиття лайнера. Канадський суд присудив сім’ям шести загиблих 84 мільйони доларів компенсації.

28 червня 2022 року «Група семи» промислово розвинутих країн (G7) наприкінці свого триденного саміту на півдні Німеччини у спільній заяві наголосила, що Іран має бути притягнутий до відповідальності за збиття літака рейсу PS752.