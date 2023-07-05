Збиття літака МАУ в Ірані: чотири країни звернулися до Міжнародного суду ООН

Сполучене королівство, Канада, Швеція та Україна подали позов проти Ірану до найвищого суді ООН через збиття у 2020 році українського пасажирського літака та загибель усіх 176 пасажирів та членів екіпажу.



Позивачі просять, щоб Міжнародний суд ООН зобов’язав Іран публічно визнати свої міжнародно-протиправні дії та публічно вибачитися перед сім’ями жертв, виплатити справедливу компенсацію.



«Цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного Суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року», – йдеться у спільній заяві країн, яку опублікувало МЗС України.

У заяві наголошується, що цей позов «відображає нашу непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752».

Раніше повідомлялося, що Україна, Канада, Швеція та Сполучене королівство не досягли згоди з Іраном щодо арбітражу за статтею Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

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Суд Ірану 16 квітня засудив десятьох військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до тюремного ув’язнення за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерану у січні 2020 року.

Тоді загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Координаційна група тоді розкритикувала вироки, заявила, що вони «не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв».

У березні 2021 року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».