Швеція внесе близько 5 млн доларів до фонду НАТО для допомоги Україні

Швеція перерахує 50 млн шведських крон (близько 5 млн доларів) до фонду НАТО для допомоги Україні, повідомляє пресслужба уряду країни 9 січня.

За даними відомства, фонд допомоги НАТО Україні отримає 50 млн шведських крон: «гроші підуть на підтримку проєктів яким бракує фінансування, такі як закупівля оборонного обладнання, палива, медикаментів та обладнання для розмінування».

Окрім того, Швеція перерахує 5 млн шведських крон цільовому фонду НАТО з розбудови оборонного потенціалу для Молдови. Ці кошти, за інформацією уряду країни, будуть використані на закупівлю обладнання, навчання і підтримку реформ.

Крім того, ще 5 млн шведських крон буде надано Грузії. Кошти підуть на проєкти в таких сферах, як врегулювання криз, кібербезпека та обмін розвідданими.

Раніше міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що «громадяни мають бути готовими до початку війни».

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.