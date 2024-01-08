Радіо Свобода Weekly: Зеленський закликав передати Україні «заморожені» активи Росії

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Росії байдуже на людські життя, але не на гроші»: Зеленський закликав передати Україні «заморожені» активи

Росії «байдуже на людські життя, але не на власні гроші, втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста», зазначив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, «заморожені» російські активи за кордоном становлять близько 300 млрд доларів. Усі кошти «повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло», наголосив президент.

«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання «заморожених» російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство «Групи семи», – додав Зеленський. Про це тут

«Путінський режим готовий йти на будь-які жертви, бо це для них ‒ питання виживання» ‒ історик Ярослав Грицак

Як сьогодні має говорити українська влада з українцями? Про політику справедливості і жертовності. Чому Росію чекає колапс? Про новий проєкт, в якому беруть участь 90 українських і західних істориків, які напишуть глобальну історію України. Про це розмова Радіо Свобода з професором Українського католицького університету (УКУ), істориком Ярославом Грицаком.

Текст інтерв’ю за лінком

«Ця війна не про територію, а про існування країни» – Андрій Загороднюк про ситуацію на фронті, перспективи НАТО і гарантії безпеки

Україну не запросять вступити до НАТО на саміті у Вашингтоні наприкінці 2024 року, подібні очікування взагалі є нереальними, принаймні допоки на території України триває війна, вважає Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України.

Водночас, за його словами, ніхто не обмежує Україну впроваджувати стандарти НАТО, як це робили Фінляндія і Швеція.

В інтерв’ю Радіо Свобода Загороднюк розмірковує, як може змінитися ситуація на фронті у 2024 році і чи має Росія сили та засоби продовжувати активну фазу війни та окупацію України? Які ризики існують для України у разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США наприкінці року і що стоїть за гарантіями безпеки, обіцяними Києву на саміті НАТО у Вільнюсі влітку 2023-го? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Заходу конче необхідно засукати рукави і дати Україні те, що треба» – британський генерал

Наступ ЗСУ влітку – попри певні успіхи – все ж не досяг своїх цілей, це визнав і президент України Володимир Зеленський. А восени Росія почала тиснути по всій лінії фронту, особливо на cході. Зокрема, масований наступ на Авдіївку Донецької області триває вже майже три місяці, попри значні втрати агресора тут у живій силі та техніці.

Що завадило Силам оборони України здобути більш значних досягнень на фронті у 2023-му? Чого очікувати на полі бою у 2024 році? Чи є ризик втратити військову підтримку Заходу? Що потрібно Україні, щоб здобути перевагу і перемогу?

Про це та інше Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) поговорили з британським генералом у відставці, заступником верховного головнокомандувача військ НАТО у Європі у 2011–2014 роках Річардом Ширреффом. Читайте за лінком

Завдяки Україні ми дізналися, що «Кинджали» не є «невразливими», як казав Путін» – генерал США

Колишній верховний командувач військ НАТО в Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав вважає, що робота українських сил протиповітряної оборони «увійшла в історію».

Так Брідлав прокоментував те, що Україні під час масованої атаки на Київ 2 січня 2024 року вдалося збити 10 російських ракет «Кинджал». Про це тут

Росії перекривають можливість продавати алмази в Європі: що це означає і які наслідки матиме?

Із 1 січня 2024 року в Євросоюзі та країнах «Групи семи» (G-7) почали діяти санкції щодо російських алмазів.

Оптова торгівля алмазами у Європі відбувається у бельгійському місті Антверпен, через що Бельгія спочатку скептично ставилась до ідеї із санкціями, проте потім думку змінила. Чому? І як колись саме Антверпен допоміг Росії наростити частку на світовому ринку постачання алмазів? Та як тепер для Росії закриють цей шлях збагачення? Читайте про це за лінком

Триває дискусія щодо перейменування Павлограда. Імператор чи апостол?

На Дніпропетровщині розгорілася дискусія щодо перейменування Павлограда. За висновком Українського інституту національної пам’яті (УІНП), топонім підпадає під дію законодавства про деколонізацію, бо пов'язаний з іменем сина російської імператриці Катерини ІІ Павла І.

Однак місцева влада з цим не погоджується й вимагає надати документи, які б підтверджували цю версію. У міськраді заявляють, що назва міста пов’язана з апостолом Павлом і навіть у 2022 році перенесли святкування Дня міста на другу суботу липня, що наближене до 12 липня, коли за юліанським календарем відзначають День апостолів Петра й Павла. (Від цього календаря, за яким живе РПЦ, вже відмовилися українські церкви, ПЦУ та УГКЦ).

Які аргументи сторін та хто перейменує місто в разі, якщо вони не знайдуть порозуміння? Про це тут

«Рік ілюзій позаду, треба вчитися жити у війні»: які події впливатимуть на ситуацію в Україні у 2024 році?

Чому 2023 рік став роком ілюзій? Які страхи з’явилися в українців і як їх опанувати? Які політичні події впливають на сучасне та майбутнє України, яка протистоїть російській агресії?

Про все це журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» поговорили з українським політологом Олегом Саакяном. Текстова публікація тут

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Більше про календарну реформу «Історичній Свободі» розповів священник Орест Жигало, викладач Київської православної богословської академії ПЦУ, який адаптує календар до перехідних церковних свят. Читайте і слухайте за лінком

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