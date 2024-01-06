«Росії байдуже на людей, але не на гроші»: Зеленський закликав передати Україні «заморожені» активи

Росії «байдуже на людські життя, але не на власні гроші, втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста», зазначив президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, «заморожені» російські активи за кордоном становлять близько 300 млрд доларів. Усі кошти «повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло», наголосив президент.

«Вони (російські еліти – ред.) відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор», – додав Зеленський.

За словами президента, «рішення щодо використання «заморожених» активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію Росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі».

«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання «заморожених» російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство «Групи семи», – додав президент.

Раніше, 28 грудня, Державне бюро розслідувань підбило підсумки щодо російських активів, заарештованих у рамках його кримінальних проваджень протягом року та переданих Національному агентству з розшуку та менеджменту активів.

«Сума активів, вартість яких на цей час визначена, складає 11,5 мільярда гривень. Водночас на сьогодні порахована лише незначна частина конфіскованого майна і загальна сума може сягати сотні мільярдів», – стверджують у Бюро.

У серпні 2023 року АРМА офіційно відкрило базу активів, заарештованих у кримінальних справах.

У жовтні «Настоящее время» (телеканал, створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») повідомив, що влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії, заарештувала українські активи російських олігархів на загальну суму понад 5,4 млрд доларів.