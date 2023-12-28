Наміри Путіна, «слабкість» Заходу і план перемоги України: аналіз

Наскільки спротив України послабив військову потугу Росії? Що це дає НАТО і Заходу в цілому? Як Путін оцінює послаблення Заходом підтримки України? До чого це може призвести? Чому для Заходу краще довести свою здатність оборонятися зараз – в Україні? Настав час змінювати стратегію щодо Росії? Які відповіді на ці питання дають західні аналітики. «Голос Америки» зібрав головні тези про це.

Західні військові експерти попереджають, що Росія озброюється для довготривалої війни, яка буде загрожувати країнам-членам НАТО.

Донедавна, в уявленні Західного світу, війна з Росією була немислимою, але агресія Росії проти Україна, її геополітичні намагання об'єднати навколо себе «антизахідний світ» та риторика Володимира Путіна примушують позбавлятися ілюзій.

Вони можуть відкрити другий фронт

Кремль швидкими темпами переозброюється і готується до тривалої війни, заявив днями начальник штабу армії Бельгії адмірал Мішель Гофман, перебуваючи у Румунії, де розташовані бельгійські військові, що допомагають в охороні кордону.

«Ми бачимо, що Росія перейшла до воєнної економіки. Я думаю, ми маємо право хвилюватися. Мова, яку використовує Кремль і президент Володимир Путін, завжди неоднозначна. Не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт колись у майбутньому. Або на півдні, у Молдові чи країнах Балтії», – сказав адмірал Гофман в інтерв’ю бельгійському телеканалу VRT.news.

І хоча, за словами генерала, Росія ослаблена війною в Україні, однак можливості і ресурси дозволяють їй швидко відновлюватися.

Ми повинні показати, що готові контратакувати, якщо це необхідно

«Росія врешті-решт відродить свою військову машину і відбудує свої збройні сили», – вважає адмірал Гофман.

«Вони вже показали, що мають бажання напасти на сусіда. Ми повинні переконатися, що у нас є спроможність запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати, якщо це необхідно»

Його оцінка збігається з нещодавнім аналізом міністерства оборони Естонії, яке вважає, що війна проти України підірвала військові можливості Росії, і протягом ще близько 2-х років їй бракуватиме можливостей, необхідних для нападу безпосередньо на країни НАТО.

Але російська держава «мобілізувала свою оборону промисловість в масштабі, небаченому за десятиліття», і через два роки, за умови, що Кремлю дадуть перемогти в Україні, зможе відновити військову потужність та живу силу в обсягах, достатніх для того, щоб ескалація війни досягла країн НАТО, кажуть експерти.

Кремль: демократії – слабкі і нерішучі

У дослідженні естонських військових мовиться, що Росію заохочує нерішучість Заходу у підтримці України, мовляв, у Москві це інтерпретують як слабкість демократичних країн.

Якщо Росія переможе Україну, то це підтвердить колективну слабкість Заходу

«Якщо Росія переможе Україну протягом наступних 12-18 місяців, це підтвердить її припущення про нашу колективну слабкість, якій можна кинути виклик у військовій сфері та використати в короткостроковій перспективі (до 5 років)», – мовиться у звіті міністерства оборони Естонії.

Автори звіту, який має назву «Налаштування трансатлантичної оборони на успіх: Військова стратегія перемоги України та поразки Росії», пропонує конкретні кроки, які можуть запобігти стратегічній перемозі Росії.

По-перше, не треба піддаватися російським навіюванням, що Росія має необмежені ресурси у людях та зброї, бо мета такого наративу залякати Україну і Захід, «створити відчуття приреченості на поразку серед українців і їхніх міжнародних прихильників».

А по-друге, вони рекомендують запланувати чіткі конкретні кроки, що призведуть до перемоги України, і вчасно та повністю їх реалізовувати.

Ресурси Заходу і здатність України перемогти

Захід має неспівмірно більші ресурси, нагадують естонські експерти:

загальний ВВП групи «Рамштайн», яка допомагає Україні зброєю, становить 4 7 трильйонів євро .

. допомога Україні в ньому – лише 0,02% ;

; сукупний оборонний бюджет коаліції «Рамштайн» у понад 13 разів перевищує роздутий російський бюджет: 1,24 трлн євро проти 0,09 трлн євро в 2023 році.

«Не повинно бути сумнівів у тому, хто має перевагу», – зауважують естонські експерти.

Але насправді Росія витрачає приблизно вдвічі більше на війну, ніж країни «Рамштайну» – на підтримку України.

Ведення війни в Україні обходиться Росії приблизно в 10,2 мільярда євро на місяць за поточним обмінним курсом – це лише у вигляді прямих військових витрат.

Завуальовані під різними іншими категоріями у федеральному бюджеті витрати можуть становити додаткові 30%, а спільне фінансування регіонів і приватних організацій ще збільшить загальну суму, кажуть експерти.

Тим часом щомісячна вартість військової підтримки коаліції «Рамштайн» становить у середньому 5,3 мільярда євро, включно з невиконаними та багаторічними зобов’язаннями, наводять експерти статистичні дані.

«Не спровокувати Путіна»: велика помилка Заходу

Стурбованість ескалацією скерувала Захід до стратегії виснаження. Але, як зауважують естонські військові експерти, ця стратегія не переконала російський режим у тому, що він може програти. Кремль вирішив, що може протриматися довше, ніж Захід, бо вважає демократію слабкою системою щодо ухвалення рішень, а виборців - вразливими до залякування.

Як сказав під час нещодавньої дискусії український історик Сергій Плохій, лідер коаліції «Рамштайн» – адміністрація Джо Байдена поставила своїм завданням «не поразку Росії, не перемогу України, а уникнення Третьої світової війни».

«Уникнення ядерного конфлікту визначає американську політику у світі, зокрема, до постачання зброї, тієї зброї, яка необхідна для успішного ведення війни в Україні», – сказав Плохій, виступаючи дистанційно на дискусії у Києві.

Естонські експерти вважають, що у наступні роки потрібно сконцентрувати зусилля та волю на тому, щоб дати Україні засоби для перемоги та переконати Росію у тому, що її чекає поразка.

Захід має усунути будь-яку перспективу перемоги Росії над Україною

«Наше стратегічне завдання полягає в тому, щоб змінити розрахунок Росії на війну та усунути будь-яку перспективу перемоги над Україною за допомогою військової сили чи дипломатичних засобів», – вважають експерти Міністерства оборони Естонії.

Вони переконані, що війну можна виграти на полі бою, надавши Україні засоби для цієї перемоги і від’єднавши Росію від її ресурсів.

Перемога України: що зробити і на скільки часу розраховувати?

Озброєння

Україні потрібна артилерія малої та великої дальності, засоби для ударів на далекі відстані для знищення логістики противника – GMLRS, HIMARS, ATACMS.

Як показали успішні удари по Криму та кораблях у Чорному морі, Україні потрібні дрони, а також сучасна авіація, літаки F-16, і постійна підготовка нових військових – це частково вже взяли на себе західні союзники. Вони мають продовжувати це робити в більших масштабах, бо запаси радянської зброї практично скінчилися, і українських військових потрібно навчати воювати високотехнологічною західною зброєю, додають експерти.

Санкції і фінанси

Щодо Росії, то її військові ресурси необхідно скорочувати будь-якими способами, кажуть експерти. Вона навчилася обходити санкції, тому їх потрібно переналаштовувати.

А заморожені російські активи на понад 330 мільярдів євро, з яких понад 200 мільярдів контролює ЄС, необхідно передати Україні.

Окремо, потрібно перешкоджати підготовці російських військових – більше непідготовлених новобранців означатиме більші воєнні втрати, що врешті змусить Кремль піти на непопулярні кроки – провести масову мобілізацію.

Що у 2024? І коли перемога?

Естонські експерти пишуть, що цю війну можна виграти протягом наступних трьох років або менше, шляхом коригування і збільшення виробництва військової продукції та допомоги Україні з боку євроатлантичної спільноти та нав’язування перспективи нестерпного рівня виснаження Росії.

Перспектива наступних двох років – стратегічна оборона і накопичення ресурсів у 2024-му, для того, щоб перейти у наступ у 2025-му.

«Безпосередня і термінова мета — змінити оцінку Росії того, що війна може закінчитись у 2024 році. Замість цього 2024 рік стане для України роком стратегічної оборони – часом створення необхідної військової та промислової бази для перемоги над Росією», – прогнозують естонські експерти.

Переможним роком для України в разі повної підтримки Києва з боку союзників, може стати 2026 рік, вважають в Естонському міністерстві оборони.