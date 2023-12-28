Nikkei: Сі навряд чи переконали заяви Путіна, що Росія воюватиме в Україні п’ять років

У березні 2023 року під час візиту голови КНР до Москви Володимир Путін заявив Сі Цзіньпіну, що Росія має намір воювати в Україні щонайменше п’ять років, повідомило японське видання Nikkei із посиланням на власні джерела.

Своєю заявою, на думку співрозмовників видання, Путін намагався запевнити Китай, що затяжна війна вигідна Росії і, зрештою, Москва вийде з неї переможцем. Це зауваження було також попередженням Сі не змінювати свою проросійську позицію, вважають джерела Nikkei.

Однак, керівництво Китаю навряд чи довіряє заяві Путіна про намір вести війну п’ять років, йдеться в статті.

За повідомленням, Китай просто не міг дозволити собі повністю довіряти заяві Путіна «воювати п’ять років», зважаючи на давнішу «образу» Сі на Путіна ще з китайсько-російського саміту, який відбувся 4 лютого 2022 року, у день відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року.

«Під час саміту Путін не показав жодних ознак того, що збирається почати повномасштабне вторгнення в Україну. Сі й Путін оголосили про «безмежне» партнерство між своїми країнами. Тому для людей у всьому світі цілком природно було дійти висновку, що Китай мовчазно погодився на повномасштабне вторгнення Росії. Але це було не так. Китай неправильно оцінив справжні наміри Росії», – йдеться у статті.

Враховуючи складну міжнародно-політичну ситуацію, пише видання, Китаю необхідно було думати про те, як захистити власні інтереси незалежно від того, чим для Росії можуть закінчитися події в Україні. А це означало відправлення «мирної місії» до Європи, включно з Україною і Росією, менш ніж через два місяці після того, як Путін сказав Сі Цзіньпіну, що Росія продовжуватиме війну протягом наступних років.

«Звичайно, ця місія викликала у Путіна незадоволення, можливо, навіть роздратування. Дипломатичний крок суперечив бажанням російського лідера і показав, що Китай відкинув його зауваження про «п’ять років», – йдеться у статті.

Nikkei також робить висновок про те, що «не слід сприймати за чисту монету» і сигнали Путіна через дипломатичні канали про готовність до переговорів про припинення вогню.

23 грудня газета The New York Times із посиланням на двох колишніх високопосадовців повідомила, що Володимир Путін, починаючи з вересня 2023 року, різними дипломатичними каналами подає сигнали про готовність розпочати переговори про припинення вогню з Україною і заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту, залишивши Росії окуповані території.

На думку співрозмовників Nikkei, можливо, Путін хоче просто створити ілюзію того, що він рухається до припинення вогню або навіть до миру напередодні президентських виборів у Росії в березні, вважаючи, що така атмосфера сприятиме йому під час голосування.

У березні під час візиту китайського лідера до Москви Путін і Сі обговорювали план мирного врегулювання навколо України, запропонований Пекіном. У Києві тоді заявляли, що китайський план швидше задовольняє інтереси Росії, тоді як врегулювання конфлікту можливе лише за умови виведення російських військ із території України. Про те, що китайські пропозиції щодо врегулювання конфлікту більш вигідні Росії, а не Україні, раніше заявляли США і Євросоюз. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про те, що Китай готує «дипломатичне прикриття» російським злочинам в Україні.