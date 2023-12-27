ЗСУ будуть «приземляти», можливо, дедалі більше літаків ЗС РФ – Ігнат

Наприкінці минулого тижня – лише за три дні – Сили оборони знищили п’ять військових бортів ЗС РФ. Як повідомляли у Повітряних силах, одразу три винищувачі-бомбардувальники Су-34 над Кринками Херсонської області у п’ятницю, 22 грудня. У неділю ще один Су-34 був збитий на Маріупольському напрямку і над Чорним морем – винищувач Су-30. А вже в ніч проти 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив про ураження ЗСУ великого десантного корабля ЧФ РФ «Новочеркаськ» в порту окупованої Феодосії. Що вже змінилось після цих операцій Сил оборони та які наслідки для Росії вони можуть мати далі – в ефірі Радіо Донбас Реалії розпитали речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

– Юрій, почну з запитання про «Новочеркаськ», великий десантний корабель, топ-новину дня. Я так розумію, за вагою уражена ціль може тягатися із крейсером «Москва» знаменитим. Ви вже говорили в ефірі проєкту наших колег, що на борту корабля були боєприпаси, можливо, «Шахеди». А чому корабль перебував у Криму? Ми чули про передислокацію фактично всього Чорноморського флоту в Новоросійськ, подалі від українських ракет. Виходить, що без заходу на сам окупований півострів працювати «Шахедами» вони не можуть?

– Тут, по-перше, потрібно розрізняти, що все-таки крейсер «Москва» – це потужний корабель, який мав багато засобів ураження, засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних систем тощо. Це за класом дійсно був потужний корабель, флагман Чорноморського флоту [РФ]. Ну, от услід за тим флагманом і пішов черговий російський корабель, який вже далеко не перший знищений внаслідок успішно проведеної операції Сил оборони. Повітряні сили здійснювали завершальну фазу – знищення цього корабля разом із боєприпасами, можливо, з екіпажем і т.д.

Чому він («Новочеркаськ» – ред.) в Криму? Дуже просте питання. Ми почали з того, що цей корабель за своїми завданнями відрізняється від крейсера, від флагмана. Сама назва – великий десантний корабель – говорить про те, що він призначений для висадки десанту, бойового десанту, на морське узбережжя.

Росія має декілька таких кораблів в Чорноморському флоті, які використовуються зараз радше для логістичного забезпечення військ на різних напрямках. Скажімо, тими самими «Шахедами», – якщо потенційно вони там були, – противник міг забезпечувати південь Криму. Тобто перевозити їх з районів пуску, де Приморсько-Ахтарськ (місто у Краснодарському краї РФ – ред.), з тих напрямків, до Криму, – до місця пуску на полігоні «Чауда», а також до Бельбеку, Балаклави та інших регіонів.

Ще функції цього корабля – доставляти озброєння, боєприпаси, важку техніку, зокрема, танки, БМП. От, приміром, він міг в Крим перекидати техніку, щоб не навантажувати, припустімо, цей самий [Керченський] міст і забезпечувати перекидання техніки, боєприпасів, особового складу на Запорізький напрямок в районі Азовського моря.

– Давайте ще про одні успіхи ЗСУ, а саме Повітряних сил України. Днями завдали великих втрат авіації Росії – аж 5 військових бортів. Це досі обговорюють. Серед цивільних українців новина про три збитих Су-34 була найбільш популярною. Навіть чув, як люди вітали один одного. За вихідні додалось ще два борти – Су-34 і Су-30, всі вони збиті на Півдні. Вам відомі вже наслідки для російських екіпажів?

– Для екіпажів [бортів], які знищили, наслідки відомі, так. Хтось загинув, можливо, когось вдалось врятувати. Але це наслідки передусім психологічного характеру на пілотів, на їхнє керівництво. Ніхто, мабуть, не очікував в Росії на такі втрати. Знищення одразу трьох Су-34, одних із найновіших літаків [РФ], на одному напрямку, – це дійсно свято для нас, не буду приховувати.

Це дійсно свято для нас, не буду приховувати

В принципі, Росія мала вже такі уроки, які були їй дані на Брянському напрямку (у травні 2023 року – ред.), де два літаки було знищено і три гелікоптери, – одразу п'ять бортів фактично за п'ять хвилин. Тут схожий варіант, із цими трьома Су-34, винищувачами-бомбардувальниками. Безумовно, на цьому напрямку, де знищується техніка, вони перестають завдавати удари, припиняють бойові дії.

Їм потрібно розуміти, що відбулося, проаналізувати, як протидіяти, зрозуміти, що там стоїть, в якій кількості. Саме з цією метою вони проводять зараз розвідувальну діяльність, проводять, можливо, і наземну, але й аеророзвідку. Дуже багато там [російських] безпілотників одразу після збиття перебували, з повітря намагалися з'ясувати щось для себе.

А для російських льотчиків має бути очевидно, що їх посилають на повітряні м’ясні штурми, зокрема. Су-34 – новітній літак, який коштує 50 мільйонів доларів. Здавалося б, пілоти повинні в ньому себе відчувати якось захищенішими, безпека і так далі, – не бути, принаймні, збитими. Але їм чіпляють ФАБи чи КАБи, по 500 кілограмів, і направляють прямо під вогонь нашої протиповітряної оборони. Відповідно, я думаю, реакція буде симетрична.

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Я думаю, що російські пілоти теж хочуть жити і будуть якось інакше виконувати ті завдання. Можливо, не наближатись до лінії бойових зіткнень чи до тих ділянок, де може очікувати наша система, яка буде обов'язково їх «приземляти», – можливо, дедалі більше. Все залежить від того, скільки нам партнери нададуть далекобійного озброєння, яке зможе влаштовувати нам такі свята, як були цього тижня.

– Ви провели паралель з Брянською областю. Там була версія, що «Петріоти» «посадили» літаки на території РФ. Тут, скоріш за все, схожа історія, на Півдні?

– Це не версія, це вже фактично інформація, яка всім відома. А на цьому напрямку – розумієте, ми не одразу і не завжди оприлюднюємо інформацію щодо типу озброєння, який був застосований. Вони ж не дарма туди нагнали безпілотників і проводять ці розвідувальні дії. Ну нехай шукають, де там що, блукаючий «Петріот», як вони називають, тощо.

– А оцей Су-30, який впав у Чорному морі, яку він задачу виконував під Одесою? Там якісь пуски з нього були? Це теж КАБи та ФАБи?

– Звичайно, були пуски з Су-30, зокрема, ракет Х-31. Працював цей літак одночасно з «Шахедами» – були удари «Шахедів», кілька груп вилітало з різних регіонів. По «Шахедах» ми працюємо, як відомо, станціями. Точніше, станції радіолокаційні вмикаються в будь-якому випадку, а потім працюють зентіно-ракетні системи. Щоб знищити ціль, потрібно її побачити, опромінити радіолокаційним сигналом і так далі.

Цим ворог хотів скористатись, використовуючи протирадіолокаційні ракети, які і летять на сигнал радару. У ворога це не вийшло: і ракета була знищена, і була інформація про ураження самого літака. Щоправда, все, що летить над водою, потім важко перевірити, знайти уламки. Тому такі варіанти.

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– Я так розумію, зараз на Півдні росіяни не дуже літають на літаках зі зрозумілих причин. Ви кажете, що вони намагаються зрозуміти, що там відбувається. І менше, відповідно, пусків ФАБів (фугасні авіабомби – ред.) і КАБів (керовані авіабомби – ред.). Це справжній бич для українських захисників, зокрема, на лівому березі Дніпра, і для міст. Водночас ми бачимо дуже щільне використання авіації на Сході, особливо на Лиманському напрямку. Ви бачите, що вони якось переорієнтувалися на Схід з цими КАБами, ФАБами?

– ФАБи, в принципі, не застосовують, дуже зрідка. Можливо, переважно штурмова авіація. Зараз всі переорієнтовуються на далекобійні засоби ураження авіаційні, тому більше все ж таки саме керовані авіабомби використовує [Росія]. Якщо їх є в наявності достатньо, то вони, можливо, будуть і більше завдавати ударів на інших напрямках, де більш вільно себе почувають.

Ми не повинні впадати в ейфорію

Але я хочу сказати, що ворог не може себе почувати вільно зараз фактично ніде. Ви бачили і на Півдні, і на Півночі, і на Сході ураження. Ураження комплексами, про які навіть самі [росіяни] говорять, що щось нове з'явилось у України, можливо, навіть це щось ще потужніше за Patriot. Загалом, є в них вже острах, психологічний вплив цього.

Однак ми не повинні впадати в ейфорію. У нас занадто мало систем, щоб можна було їх розставити по лінії бойового зіткнення, по лінії фронту, і прикрити наше небо надійно. Тому ми очікуємо як мінімум ще однієї батареї від Німеччини обіцяної, як і інших систем, які нам партнери обіцяли.

– Зараз дуже обговорюють цей удар по літаках. Серед іншого звучать заклики російських «воєнкорів» бомбити одне з міст України, де, як вони стверджують, ремонтують українські Су-24, що запускають крилаті ракети. Наскільки небезпечне ураження літаків-носіїв українських і самих боєприпасів? Зрозуміло, що вони ціль, тому що, зокрема, можливо, з них і був уражений «Новочеркаськ».

– Звичайно, крилаті ракети адаптовані до Су-24. Уже російські пабліки розписали, де хто живе, де аеродром базування, що робити далі. Ну, вони ж цим займаються вже скільки часу. Що зараз кричати, якщо ви цим вже займаєтесь більше як пів року, Старокостянтинів (біля цього міста на Хмельниччині розташований однойменний військовий аеродром – ред.) вже у всіх на устах давним-давно.

Українське керівництво ж теж розуміє, які цілі можуть бути ласими для ворога. Зокрема, і літаки самі, і авіаційні ремонтні підприємства, і авіаційні засоби ураження, надані партнерами, такі як крилаті ракети Storm Shadow чи SCALP.

Тому, в принципі, покричати можна, сказати «ай-яй-яй, як же це все несправедливо» на своїх телеграм-каналах. Але, власне, результату досягаємо ми зараз, саме ми.

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