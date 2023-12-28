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Політика

Путін каже, що воюватиме ще 5 років: як Україні вистояти

Чи вистачить Росії ресурсів на втілення путінських планів? Чи доможе Захід Україні вистояти?
Чи вистачить Росії ресурсів на втілення путінських планів? Чи доможе Захід Україні вистояти?
  • Путін воюватиме 5 років

Російський президент Путін запевняв свого китайського колегу Сі Цзіньпіна під час його візиту до Москви у березні, про те, що війна Росії проти України може тривати п'ять років. Про це пише видання .

Як ставитись до таких заяв? Чи вистачить Росії ресурсів на втілення планів і чи вистачить ресурсів Україні? Відповіді на ці питання від експертів – далі.

  • Розстріл українських полонених

Офіс Генпрокурора розслідує ймовірний розстріл українських військовополонених російськими силами. Йдеться про бій в грудні цього року біля населеного пункту Роботине Запорізької області. Тоді, кажуть у прокуратурі, троє українських військових потрапили в полон. І нібито через годину їх розстріляли. Що відомо станом на зараз та на якому етапі слідство?

  • Україна має свої «шахеди»?

В Україні почали серійно виготовляти далекобійні дрони і працюють над їхньою модернізацією. Про це під час брифінгу розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Так, за його словами, Київ має понад п'ять аналогів Shahed-13. Крім того, Камишін анонсував нову версію дрона українського виробництва, який літає на відстань 1 100 кілометрів. Чи є надії на те, що Україна перевершить Росію і у виробництві БПЛА - розпитаємо у експертів.

  • Генштаб прогнозує зміни на фронті

Ймовірне захоплення Росією Мар’їнки в Донецькій області є ЦИТАТА «обмеженим тактичним здобутком» і не прогнозує якогось значного оперативного прогресу – тобто не стане для російської армії плацдармом для подальшого наступу. До таких висновків дійшли в Американському Інституту вивчення війни. То для чого ж Кремлю вщент зруйноване місто?

  • «Гола вечірка» в РФ

«Гола вечірка в Росії» – чому друзів Путіна тепер переслідують за вечірку, пропаганду ЛГБТ і несплату податків.

Про це все і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

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