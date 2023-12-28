В Офісі генпрокурора назвали ймовірних підозрюваних у розстрілі українських військових на Запоріжжі

В Офісі генерального прокурора кажуть, що мають підстави підозрювати у страті трьох українських військовополонених військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як «Псковська десантна дивізія». Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив Юрій Бєлоусов, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

Він додав, що імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом. Також наразі у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових.

«На цей час ми можемо підтвердити справжність відео. Нами були встановлені наші військовослужбовці, які були жорстоко вбиті. Більше того, ми зараз встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія (армії – ред.) Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині», – заявив посадовець.

За словами Юрія Бєлоусова, інформація про вчинок російської армії потрапила до правоохоронних органів 16 грудня – саме тоді, ймовірно, й була вчинена страта українських полонених російськими військовими.

«Розслідування нами було розпочато одразу, 16 грудня цього року – як тільки інформація потрапила до правоохоронних органів, просто в публічній площині з’явилась нещодавно. У нас є інформація саме про (страту – ред.) 16 грудня», – сказав Юрій Бєлоусов.

Посадовець також пояснив, що у такій поведінці російських військових на Запоріжжі Офіс генпрокурора України вбачає системність. За словами Бєлоусова, цього ж місяця було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита. Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні діяння.

«Лише протягом останнього місяця саме біля цього населеного пункту в Запорізькій області був випадок використання наших полонених як живого щита, фактично в тому самому районі. Це знову говорить про системність практики, що це не поодинокий випадок, і що про це точно знає командування Російської Федерації, підлеглі якого здійснюють ці злочини. А можливо, навіть інструктує своїх підлеглих у цьому плані», – заявив керівник департаменту.

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили, що почали розслідування за фактом розстрілу військами РФ українських військовополонених під Запоріжжям. За даними слідства, військовослужбовці РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників – через годину у порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими їх розстріляли. Відео розстрілу поширюють в мережі.

Раніше цього місяця Радіо Свобода отримало від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Юристи і військові, які на прохання Радіо Свобода проаналізували відео, заявили, що це черговий воєнний злочин російської армії проти українських бійців.

У жовтні цього року Управління Верховного комісара ООН із прав людини у своїй доповіді про ситуацію в Україні, що охоплювала період з лютого до липня 2023 року, зафіксувало шість випадків позасудових страт українських військовополонених.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

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