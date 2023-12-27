ОГП: правоохоронці почали розслідування розстрілу українських військовополонених під Запоріжжям

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом розстрілу противником українських військовополонених під Запоріжжям, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



За даними слідства, військовослужбовці РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників – через годину у порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими їх розстріляли.



В ОГП наголошують, що це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.

Відео розстрілу поширюють в мережі. Продовж останнього місяця у мережі зʼявлялися відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон.

Про деокупацію села Роботине в Запорізькій області стало відомо у серпні. Після звільнення Роботиного українські війська продовжували наступ на захід Запорізької області.