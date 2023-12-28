У Чорному морі цивільне судно підірвалося на російські міні, є поранені – Сили оборони півдня

У Чорному морі цивільне судно під прапором Панами, яке прямувало на завантаження зерном до одного з дунайських портів, підірвалося на російські міні, поранені двоє моряків, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



За цими даними, балкер втратив хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа, для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.



Сили оборони півдня повідомляють, що катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.



«Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний», –йдеться у повідомленні.

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У ВМС України у жовтні повідомляли, що в акваторії Чорного моря постійно тривають протимінні заходи, оскільки Росія періодично застосовує міни, аби нашкодити цивільному судноплавству.

Український коридор в Чорному морі був організований після виходу Москви із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.

За даними міністра інфраструктури, за чотири місяці роботи цього коридору ним скористалися 302 судна, які експортували аграрну продукцію та інші вантажі до 24 країн світу.