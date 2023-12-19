За час роботи коридору України в Чорному морі ним експортували 10 млн тонн вантажів – Кубраков

За час роботи українського коридору в Чорному морі ним скористалися 302 судна, які експортували аграрну продукцію та інші вантажі до 24 країн світу – про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков 19 грудня, цитує пресслужба відомства.

«За 4 місяці роботи коридору ми розширили номенклатуру вантажів і розпочали їхній експорт. Зауважу, суттєво збільшився обсяг агропродукції: з 278 тисяч тонн в перший місяць до майже 5 мільйонів тонн зараз», – сказав міністр.

Читайте також: «Зерновий коридор» без Росії: що потрібно для його зміцнення та захисту?

За оцінкою Кубракова, загальний обсяг експорту коридором сягнув 10 мільйонів тонн вантажів.

Зокрема, з моменту запуску, попри атаки Росії на портову інфраструктуру, порти Великої Одеси прийняли 337 суден під завантаження, ще 79 планують прийняти найближчим часом.

Експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку 2023 року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.