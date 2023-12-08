Міжнародна морська організація направить місію в Україну: Кубраков назвав причину

Міжнародна морська організація направить до України місію для виявлення потреб країни в реалізації права на вільне судноплавство, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубракова

«Таке рішення лягло в основу схваленої Асамблеєю ММО резолюції «Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство». Результати роботи місії будуть сформовані в довготривалий проєкт технічної допомоги Україні», – заявив Кубраков.

Як відзначив міністр, вищезгадане рішення й необрання Росії до Ради ММО на 2023 й 2024 роки, свідчать про захист права міжнародної морської спільноти на вільне судноплавство кожної країни.

«Асамблея також схвально відзначила зусилля України з розблокування вільного судноплавства у Чорному морі та створення українського коридору для цивільних суден», – додав міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський 16 листопада виступив на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. У своєму зверненні Зеленський зазначив, що Україна змогла забезпечити захист західної частини Чорного моря, що дозволяє експортувати українську продукцію морськими коридорами.