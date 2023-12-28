Армія РФ посилила обстріли Луганщини і залучила додаткові сили для штурмів – Луганська ОВА

Російські військові завдають від 150 до 170 обстрілів по Луганщині з добу, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації. За його словами, армія РФ застосовує авіацію, міномети й артилерію.

«Якщо в середньому, навіть коли були найпотужніші обстріли, влітку було 450-470 обстрілів, зараз близько 600 снарядів прилітає», – сказав Лисогор.

За його словами, армія РФ залучила додаткові сили для штурму Луганської області.

«Впродовж останнього місяця закинули ще цілу армію. Сили абсолютно різні. Це і територіальні війська, і десантники, в тому числі і сформовані групи «шторм V» і «шторм Z», які вони першими кидають на позиції, так звані «м’ясні штурми». За підтримки авіації, авіація дуже потужно працює», – додав Лисогор.

Щодня від 5 до 15 снарядів, мін чи авіабомб прилітає по населених пунктах, зазначив голова ОВА. За його словами, російські військові завдають ударів по цивільному населенню.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив напередодні в інтерв’ю ВВС, що керівництво Росії хоче до кінця року як мінімум захопити Авдіївку на Донеччині, але має й більш амбітну мету: захопити всю Донецьку і Луганську області й території в Запорізькій області, які російські війська втратили під час українського контрнаступу.