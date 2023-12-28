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Армія РФ посилила обстріли Луганщини і залучила додаткові сили для штурмів – Луганська ОВА

Артем Лисогор, Голова Луганської обласної військової адміністрації заявив, що російські військові завдають ударів по цивільному населенню
Артем Лисогор, Голова Луганської обласної військової адміністрації заявив, що російські військові завдають ударів по цивільному населенню

Російські військові завдають від 150 до 170 обстрілів по Луганщині з добу, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації. За його словами, армія РФ застосовує авіацію, міномети й артилерію.

«Якщо в середньому, навіть коли були найпотужніші обстріли, влітку було 450-470 обстрілів, зараз близько 600 снарядів прилітає», – сказав Лисогор.

За його словами, армія РФ залучила додаткові сили для штурму Луганської області.

«Впродовж останнього місяця закинули ще цілу армію. Сили абсолютно різні. Це і територіальні війська, і десантники, в тому числі і сформовані групи «шторм V» і «шторм Z», які вони першими кидають на позиції, так звані «м’ясні штурми». За підтримки авіації, авіація дуже потужно працює», – додав Лисогор.

Щодня від 5 до 15 снарядів, мін чи авіабомб прилітає по населених пунктах, зазначив голова ОВА. За його словами, російські військові завдають ударів по цивільному населенню.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив напередодні в інтерв’ю ВВС, що керівництво Росії хоче до кінця року як мінімум захопити Авдіївку на Донеччині, але має й більш амбітну мету: захопити всю Донецьку і Луганську області й території в Запорізькій області, які російські війська втратили під час українського контрнаступу.

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