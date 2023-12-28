ОГП: зросла кількість постраждалих через війну РФ дітей

Внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинули 513 дітей та 1161 отримала поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



27 грудня внаслідок російської атаки БПЛА в Нерубайському на Одещині постраждав 17-річний хлопець.



За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 497, Харківській – 304, Херсонській – 140, Київській – 129, Запорізькій – 100, Дніпропетровській – 98, Миколаївській – 97, Чернігівській – 72, Луганській – 67.

Ці цифри не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Російські війська у ніч на 27 грудня атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, загалом зафіксовані пуски 46 Shahed-136/131. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знищили 32 дрони. Сили оборони півдня повідомили, що на Одещині знищили вісім дронів. Унаслідок атаки загинули дві людини, ще троє поранені, серед них був 17-річний хлопець.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 26 грудня повідомила, що російські війська у грудні на півдні атакували дронами майже щоночі, лише чотири ночі були без дронових атак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.