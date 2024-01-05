Кадиров запропонував звільнити 20 українських полонених в обмін на зняття санкцій із його родичів – ЗМІ

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій із його родичів. Про це 5 січня повідомили російські державні агенції новин.

За повідомленнями, під час візиту до Чечні колишнього американського військового, а нині коментатора прокремлівських ЗМІ Скотта Ріттера Кадиров нібито передав йому список українських військовополонених, які перебувають у Чечні.

Голова Чечні заявив, що готовий звільнити полонених, якщо США «знімуть санкції з моєї мами, з дочок і ні в чому не винних людей і коней», повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

У телеграм-каналі Кадирова опубліковане повідомлення про підсумки візиту до Грозного Ріттера, відомого, як зазначив голова Чечні, «своєю послідовною критикою зовнішньої політики США, а також дій української сторони». При цьому в публікації не повідомляється, що Кадиров передав Ріттеру список полонених.

У вересні 2022 року Мінфін США запровадив санкції проти дружини Кадирова Медні, Фатіми Хазуєвої, яку називають його другою дружиною, Амінат Ахмадової, яка вважається його третьою дружиною, дочок голови Чечні Айшат, яка обіймає посаду міністра культури республіки, Карини (Хадіжат), яка очолює департамент дошкільної освіти Грозного, і Табарік, а також його двоюрідного брата Турпал-Алі Ібрагімова, на той момент міністра майнових і земельних відносин Чечні, а зараз секретаря Ради безпеки Чечні. Крім того, санкції запровадили щодо модельного будинку «Фірдаус», засновником якого є Айшат Кадирова.

Сам Рамзан Кадиров під санкціями перебуває з 2020 року, його звинуватили у серйозних порушеннях прав людини.

Аймані Кадирова, 70-річна мати голови Чечні, вперше потрапила під санкції США в серпні минулого року. У відповідь Рамзан Кадиров записав емоційне відео, вимагаючи від американської влади негайно зняти санкції з матері. Вона вважається президенткою і засновницею фонду Ахмата Кадирова, кошти з якого йдуть у тому числі для оплати витрат на війну проти України: купівлю літаків, бронетранспортерів і військового екіпірування, а також роздачу продуктів на окупованих територіях.

Ще в 2014 році ЄС запровадив санкції щодо Кадирова, у зв’язку з чим під санкціями опинилися і коні, що належать йому, в стайні в Чехії.

Незважаючи на те, що в оточенні голови Чечні регулярно заявляють про нульовий ефект санкцій, його критики впевнені у протилежному. За даними чеченських правозахисників, родичі Кадирова мають великі активи в Об’єднаних Арабських Еміратах. Саме тому санкції запровадили щодо найближчих родичів політика, через яких він може керувати бізнесом і нерухомістю.

Наприкінці 2022 року голова Чечні своїм розпорядженням дозволив 676 державним і муніципальним підприємствам у Чечні не звітувати про свою діяльність в інтернеті: відомості про керівників, держзакупівлі, свої контактні дані та інше. За словами експертів, такі заходи свідчать про бажання Кадирова приховати від західних санкцій своїх друзів і близьких родичів, які очолюють міністерства, а також державні й муніципальні установи.

На якій підставі полонені можуть утримуватися в Чечні, а голова регіону розпоряджатися їхніми долями – неясно. Кадиров у своєму телеграм-каналі регулярно публікує відео, на яких присутні люди, яких називають українськими полоненими.