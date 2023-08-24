США запровадили санкції проти кримського «Артеку», матері Кадирова і низки російських посадовців

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти табору «Артек» в окупованому Криму та його директора Костянтина Федоренка. Про це відомство заявило 24 серпня.

До списку також увійшли голова так званої «Юнармії» Севастополя Володимир Коваленко, ректор підконтрольного Росії Севастопольського держуніверситету Володимир Нечаєв, російський міністр освіти окупованої Запорізької області України Олена Шапурова.

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Крім того, під обмеження потрапили мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова, уповноважена з прав дитини в Калузької області Ірина Агєєва, в Ростовській області Ірина Черкасова, в Білгородській області Галина П’ятих.

Санкції раніше анонсував президент США Джо Байден. Він зазначив, що обмеження будуть запроваджені щодо тих, хто «насильно вивіз тисячі українських дітей до Росії».

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.