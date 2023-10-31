Росія: Кадиров дозволив силовикам розстрілювати учасників заворушень

Лідер російського регіону Чечні Рамзан Кадиров закликав силовиків стріляти в учасників акцій, якщо у Чечні розпочнуться заворушення. Ця заява була зроблена на тлі захоплення аеропорту в Дагестані ввечері 29 жовтня. У заворушення переросла антисемітська акція, в якій брали участь сотні людей.

«Якщо у нас хоч одна людина вийде на несанкціоновані заворушення, затримати і посадити її. Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимоги закону, четвертий постріл зробіть у лоба. Більше не вийдуть. Це мій наказ», – заявив Кадиров чеченською мовою, переклад його слів наводять агенції «РИА Новости» і «Чечня сегодня».

Він додав, що минулої ночі спробу подібної «провокації» було припинено в Чечні, інших подробиць він не навів, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Голова Чечні, як і президент Росії Володимир Путін, звинуватив в «інспіруванні» антисемітських заворушень Україну та країни Заходу. У МЗС України назвали ці заяви спробою «перекласти з хворої голови на здорову».

Як і Путін, Кадиров закликав тих, хто хоче допомогти палестинцям, вирушати на війну до України.

Учасники акції в аеропорту Махачкали стверджували, що виступають на захист палестинців у Секторі Гази, по якому завдає ударів Ізраїль після нападу бойовиків «Хамасу» і вбивства близько 1400 людей в Ізраїлі. Сам Кадиров неодноразово в соцмережах різко критикував Ізраїль, звинувачуючи його в «геноциді» та порівнюючи з нацистською Німеччиною. При цьому в Чечні, на відміну від інших республік Північного Кавказу, не було масових пропалестинських акцій, частина учасників яких висловлювали антисемітські гасла.

Одна з таких акцій відбулася 28 жовтня у Карачаєво-Черкесії.

Жителі Черкеська влаштували мітинг перед будинком республіканського уряду. Вони вимагали «не допустити ізраїльських біженців» до республіки та вигнати євреїв із регіону. Як повідомив «Кавказский узел», суд оштрафував кілька десятків учасників акції за адміністративною статтею. Один із протестувальників сказав, що їх попередили, що за повторну участь у несанкціонованій акції «посадять» – очевидно, мається на увазі кримінальне переслідування.